In der Ukraine-Krise zeigen auch die europäischen Königshäuser Flagge. Nicht nur die britischen Royals bekunden ihre Solidarität mit dem überfallenen Land, auch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima widmet sich zum wiederholten Mal geflüchteten Opfern des Krieges.

Königin Máxima und ihr Ehemann Willem-Alexander haben eine Unterkunft für Ukrainer besucht, die vor dem Krieg in ihrem Land in die Niederlande geflüchtet sind. "Vergangene Woche kamen die ersten 120 ukrainischen Flüchtlinge in der Unterkunft Harskamp in der Gemeinde Ede an. Inzwischen ist die maximale Kapazität von 950 Flüchtlingen erreicht", heißt es in einem Instagram-Post der niederländischen Royals.

Das Königspaar habe sich mit den Flüchtlingen ausgetauscht und ihre bewegenden Geschichten gehört, heißt es in dem Beitrag. Die beiden drückten ihre Unterstützung und Anteilnahme aus.

"Auch Kinder erzählten dem Königspaar, wie sie die vergangenen Wochen erlebt haben", heißt es weiter. Zwei Fotos zeigen die Royals jeweils in einer Gesprächsrunde. Die für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Niederlanden zuständige Organisation COA teilte weitere Bilder des royalen Besuchs.

Bereits zu Beginn der Woche hatten sich Máxima und Willem-Alexander von der Gewalt in der Ukraine und dem Leid der Menschen erschüttert gezeigt. Am Dienstag empfing das Paar einige in den Niederlanden lebende Ukrainer in Den Haag. Die Gespräche hätten sie "tief bewegt", erklärten der 54-jährige König und seine vier Jahre jüngere Frau daraufhin. "Die Ukraine verdient das Vertrauen von uns allen", ergänzten sie.

In einem Video, das über Twitter verbreitet wurde, nannte Willem-Alexander die russische Invasion in der Ukraine zudem ein "dunkles Szenario". Dergleichen habe er sich bis vor Kurzem noch "nicht einmal vorstellen" können. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sicherte das Königspaar seine Unterstützung zu.

Selenskyj dankt William und Kate

Auch die britischen Royals haben in dem Konflikt bereits mehrfach Flagge gezeigt. "Im Oktober 2020 hatten wir das Privileg, Präsident Selenskyj und die First Lady zu treffen und von deren Hoffnung und Optimismus für die Zukunft der Ukraine zu erfahren", schrieben nach dem russischen Überfall etwa Prinz William und Herzogin Kate in einem Tweet. "Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und des gesamten ukrainischen Volkes, das mutig für diese Zukunft kämpft", erklärten sie weiter.

Selenskyj nahm dies, auch im Namen seiner Frau, mit Wohlwollen auf. "Olena und ich sind dem Herzog und der Herzogin von Cambridge dankbar", teilte er ebenfalls via Twitter mit. William und Kate unterstützten sein Land und dessen Bürgerinnen und Bürger in dieser "entscheidenden Zeit, in der die Ukraine sich tapfer Russlands Invasion entgegenstellt".