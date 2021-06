Seit einiger Zeit kursieren erste Gerüchte über die Kandidaten der kommenden Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". Auch "Der Bachelor" Niko Griesert ist mit seiner Freundin Michèle de Roos im Gespräch. Das dementieren die beiden nun aber vor laufender Kamera.

Vergangene Woche spekulierte die "Bild"-Zeitung über die Kandidaten der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Der für die Realityshow verantwortliche Sender RTL hat bisher allerdings noch keine Namen bekannt gegeben. Dennoch glaubte man in der "Bild"-Redaktion bereits zu wissen, wer dabei ist. Im Fall von Niko Griesert und Michèle de Roos aber lag man schon mal daneben.

Das gibt der "Bachelor" gemeinsam mit seiner Zweitplatzierten und heutigen Freundin jetzt in einer Frage-und-Antwort-Runde bei Youtube bekannt. "Nein, sind wir nicht!" Allerdings habe sich die Nachricht von der angeblichen Teilnahme schnell verbreitet. "Das Lustige war, Niko hat wirklich eine Nachricht von seinem Chef bekommen: 'Sag mal, musst du nicht Urlaub einreichen, wenn du so was vorhast?'", berichtet seine Freundin amüsiert.

Beziehung erst im dritten Anlauf

Es sei ein "Gefühlschaos" gewesen, sagte Griesert am Ende der Datingshow "Der Bachelor", in der er den Rosenkavalier gab. Noch kurz vor dem Finale ging es für ihn zwischen Michelle "Mimi" Gwozdz und Michèle de Roos hin und her, konnte er sich doch einfach nicht entscheiden. Erst schickte er de Roos im Halbfinale nach Hause. Dann holte er sie aber doch noch einmal zum Showdown zurück. Die letzte Rose ging dann aber trotzdem an Gwozdz.

Erst Wochen nach dem Dreh näherten sich die beiden doch noch an und wurden ein Paar, wie sie Ende April bei Instagram bekannt gaben. Im Juli ziehen sie nun sogar in Köln zusammen. Wohl auch um die noch junge Beziehung nicht zu gefährden, ist die Entscheidung, nicht ins "Sommerhaus" einzuziehen, eine gute. Immerhin trennten sich zahlreiche Paare nach ihrer Teilnahme an der Show. So etwa Andrej Mangold und Jennifer Lange, Georgina Fleur und Kubilay Özdemir sowie zuletzt Eva Benetatou und Chris Broy.

Laut "Bild"-Zeitung sollen unter anderem auch noch Katy Bähm und ihr Freund Francis Walter und Antonia Hemmer und Patrick Roma von "Bauer sucht Frau" beim "Sommerhaus" dabei sein. Ob da allerdings etwas dran ist, wird sich noch zeigen.