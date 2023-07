Ist das das nächste große Ding aus Österreich? Jedenfalls weckt der Newcomer Nikotin mit seiner Debütsingle "1010" nicht ganz unabsichtlich Erinnerungen an Falco. Und dann kann er auch noch Richard Lugner für einen Gastauftritt im koksgeschwängerten Video gewinnen - ja, leiwand.

Allzu viel ist über den Sänger, der sich Nikotin nennt, noch nicht bekannt - außer, dass er Österreicher ist, aus Wien kommen und 30 Jahre alt sein soll. Ansonsten verbergen sich hinter dem Mann mit der dunklen Sonnenbrille noch so einige Geheimnisse, die sicher bald gelüftet werden, zumal mit "1010" soeben seine Debütsingle samt zugehörigem Musikvideo erschienen ist.

Und das gewährt dann doch schon mal ein paar Einblicke in die künstlerische Gedankenwelt des Sängers, den einige bereits als mögliches "next big thing" aus Österreich handeln. So dürfte Nikotin wohl kaum abstreiten, dass er sich so einige Inspirationen von einem geholt hat, der für immer einer der ganz großen Österreicher sein wird: Falco natürlich.

Wenn es im Text von "1010" etwa heißt "Im Taxi nach Berlin, zu Joe, Jack and Jill", dann hat man doch sofort neben Joe, Jack und Jill auch den Rest der coolen Gang aus Falcos "Kommissar" wieder im Ohr. Auch andere Versatzstücke und Motive aus Falcos Kultsong hat sich Nikotin mal eben einverleibt, seien es die "funky friends", der "Pulverschnee" alias der "Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren" oder die Erkenntnis: "Jede Nacht hat ihren Preis."

Mit Lugner auf Spritztour

Die Drogen-Bezüge kommen in "1010" ebenso wenig subtil zum Ausdruck wie in "Der Kommissar". Im Gegenteil: 2023 kann Nikotin da noch ein bisschen dicker auftragen, als es Falco Anfang der 80er-Jahre möglich gewesen wäre. So lässt der mutmaßlich 30-Jährige im zugehörigen Videoclip das - wenn auch rosa eingefärbte - Pulver nur so rieseln.

Ob Richard Lugner wohl komplett realisiert hat, wo er da mitwirkt? Jedenfalls wartet Nikotin mit dem besonderen Clou auf, "Mörtel" nicht nur mit der Songzeile "Schau wieder Ballsaison, I häng mim Richard rum, der kennt alle Leid, schau schau, der macht des echt guad" bedacht zu haben. Er hat ihm sogar eine Gastrolle im Video zugeschanzt. So fahren der Sänger und der 90-Jährige mit Schampus und Begleitdame im koksgeschwängerten Clip fröhlich-strahlend durch die Nacht. Da bleibt für die beiden wohl nur der Rat: Drahd euch ned um, oh, oh, oh, schaut, schaut, der Kommissar geht um, oh, oh, oh.