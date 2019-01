Geht in die Offensive: Olivia Newton-John.

Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John habe nur noch kurze Zeit zu leben! Das berichten diverse Medien. Doch schon das Management des "Grease"-Stars dementierte. Jetzt tritt die 70-Jährige selbst den Gerüchten entgegen - mit einem Video.

Falschmeldungen sind immer unschön. Besonders unschön sind sie, wenn es dabei um den vermeintlichen Gesundheitszustand einer Person geht. Das findet offenbar auch Olivia Newton-John. Und so tritt die australische Sängerin und Schauspielerin nun Berichten diverser Medien offensiv entgegen, sie habe nur noch "Wochen" zu leben.

Die 70-Jährige postete dazu ein kurzes Video auf Twitter. Darin zeigt sie sich nicht nur mit einem Lächeln und in anscheinend guter körperlicher Verfassung. Sie wünscht ihren Fans auch ein frohes neues Jahr und erklärt, die Berichte über ihren bevorstehenden Tod seien komplett falsch.

"Stark übertrieben"

"Ich möchte nur sagen, dass die Gerüchte über meinen Tod stark übertrieben sind, um ein sehr berühmtes Zitat zu verwenden", sagt Olivia Newton-John in Anspielung auf eine Äußerung, die dem Schriftsteller Mark Twain zugeschrieben wird. "Mir geht es großartig, und ich möchte allen von euch ein möglichst glückliches und gesundes 2019 wünschen." Sie danke allen für die "wunderbare Unterstützung für mich und für mein 'Olivia Newton-John Krebs Wellness Centre' in Melbourne, Australien".

Die Gerüchte über ihren angeblich lebensbedrohenden Zustand hatten auch Newton-Johns Management und Mitglieder ihrer Familie dementiert. Unter anderem bestritt ihre Nichte Tottie Goldsmith, selbst Sängerin und Schauspielerin, die Behauptungen in einem Post auf Instagram. Ihre Tante sei bei guter Gesundheit, erklärte sie darin.

Dritte Krebserkrankung

Im September 2018 hatte Olivia Newton-John in einem Interview in der TV-Sendung "Sunday Night" erklärt, dass sie derzeit zum dritten Mal gegen den Krebs kämpfe. Nachdem sie bereits 1992 erkrankt war, habe sie im Jahr 2013 abermals eine entsprechende Diagnose erhalten, ohne dies öffentlich zu machen. "Ich dachte, es ist mein Leben, und ich entschied mich einfach dafür, es für mich zu behalten", sagte sie in der Show.

2017 erkrankte Newton-John schließlich erneut an Brustkrebs, was sie im Mai des Jahres bekannt gab. Anschließend habe sie sich einer Strahlentherapie unterzogen, um dem Tumor Einhalt zu gebieten, erklärt die Entertainerin jetzt. Außerdem konsumiere sie Marihuana gegen die Beschwerden.

Olivia Newton-John hat als Sängerin mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und gilt damit als eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Zudem feierte sie als Schauspielerin Erfolge, unter anderem in dem Musical-Film "Grease" an der Seite von John Travolta.