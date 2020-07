(Foto: picture alliance / Will Oliver/E)

Seit drei Jahren sind Orlando Bloom und sein Pudel Mighty unzertrennlich. Nun aber ist der Hund offenbar verschwunden. Der Hollywood-Schauspieler startet in den sozialen Netzwerken einen verzweifelten Aufruf.

Seit gut drei Jahren sieht man Orlando Bloom bei fast jeder Gelegenheit in Begleitung seines kleinen Hundes Mighty. Selbst bei der Mailänder Fashion Week tauchen sie im Doppelpack auf. Die zwei scheinen unzertrennlich zu sein. Bis jetzt. Offenbar ist Mighty ausgerissen, und Bloom setzt nun alles daran, seinen tierischen Freund bald wieder auf den Arm nehmen zu können.

Bei Instagram hat er mehrere Fotos des Pudels gepostet und im dazugehörigen Text eine Belohnung für denjenigen ausgesetzt, der ihm Mighty wohlbehalten zurückbringt. Der 43-Jährige, der gerade mit seiner Verlobten Katy Perry das erste Kind erwartet, schreibt: "Mighty wird in Montecito, Kalifornien vermisst. Er ist gechippt, und an seinem Halsband ist eine Telefonnummer. Wenn ihr ihn zu eurem ansässigen Tierarzt, einem Tierheim oder zur Polizei bringt, kann er zu mir zurückgebracht werden. Es gibt eine Belohnung. Bitte sendet mir nur echte Infos, mein Herz ist jetzt schon gebrochen. Bitte streut nicht noch Salz in die Wunde."

Vorfreude aufs Baby

Dass ihm das Verschwinden seines Hundes schlaflose Nächte bereiten würde, hatte Bloom bis vor kurzem wohl nicht gedacht. Eher glaubte er, dass Neugeborene werde genau dafür sorgen. "Ich bin aufgeregt. Es ist eine magische Zeit, wenn ein Engel auf diesem Planeten ankommt, denn so fühlt es sich für mich an", erklärte er im Interview mit "Good Morning America".

"Ihr wisst schon, diese ruhigen Zeiten zu Hause, wenn nur du und deine Familie und das Baby im Haus sind, man das Kind pflegt und du einfach guckst, wie du helfen kannst, um dich um ein kleines Leben zu kümmern. Ich freue mich wirklich auf diese sehr späten Nächte, in denen ich wahrscheinlich aufstehen und ein Fläschchen zubereiten werde, weil ich natürlich nicht selbst stillen kann." Bloom weiß, wovon er spricht, hat er doch bereits ein Kind. Flynn ist inzwischen neun Jahre alt, seine Mutter ist Model Miranda Kerr.