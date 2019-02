Dass Ozzy Osbourne nach jahrzehntelangem Drogen- und Alkoholmissbrauch überhaupt noch lebt, grenzt an ein Wunder. Dafür scheint der "Fürst der Finsternis" nun jedoch mit seiner Gesundheit zu büßen. Wegen einer schweren Infektion muss er seine Tournee abbrechen.

Hardrock-Legende Ozzy Osbourne hat aufgrund gesundheitlicher Probleme anstehende Konzerte in Australien, Neuseeland und Japan abgesagt. "Ozzy hat kürzlich eine Lungenentzündung entwickelt und einige Zeit im Krankenhaus verbracht. Er hat das Schlimmste hinter sich", erklärte seine Ehefrau Sharon Osbourne im Twitterkanal des Alt-Rockers. "Seine Ärzte haben ihm geraten, zu Hause zu bleiben und sich volle sechs Wochen zu erholen."

Osbourne hatte Ende Januar bereits seine geplante Europa-Tournee abgesagt. Betroffen davon sind auch fünf Konzerte in Deutschland und der Schweiz. In einer Mitteilung hatte der 70-Jährige davon gesprochen, dass eine schwere Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert worden sei, die sich zu einer Lungenentzündung entwickeln könne. Dieser Fall ist nun offenkundig eingetreten.

Seine Ehefrau bedankte sich auf Twitter für die Unterstützung und die eingehenden Genesungswünsche der Fans: "Wir sind überwältigt und wirklich berührt von der Aufmerksamkeit aller." Der 1948 geborene "Prince of Darkness" hatte bereits im Oktober 2018 einige Konzerte seiner "No More Tours 2"-Tournee aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Damals ließ er sich wegen einer lebensbedrohlichen Infektion am rechten Daumen in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln. Grund für die Komplikationen soll eine fehlerhaft durchgeführte Maniküre gewesen sein. Ärzte hätten ihm erklärt, hieß es damals, dass die Infektion bereits in seinen Blutkreislauf gelangt war und er an den Folgen hätte sterben können.

Als wäre eine Lungenentzündung in seinem Alter nicht schon besorgniserregend genug, könnte seine jahrzehntelange Drogen- und Alkoholabhängigkeit seinen Zustand noch verschlimmern. Körperliche Schäden hat der ehemalige Black-Sabbath-Star bereits vor langer Zeit davongetragen.