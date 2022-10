Paris Hiltons Vorwurf, sie sei in einem Internat misshandelt worden, ist nicht neu. Nun jedoch spricht die 41-Jährige erstmals explizit von sexuellem Missbrauch. Mehrere Männer hätten sich an ihr und anderen Mitschülerinnen vergangen.

Paris Hilton hat die Missbrauchsvorwürfe gegen ein Internat erneuert, das sie Ende der 1990er-Jahre für etwa ein Jahr besuchte. Die 41-Jährige hatte die Anschuldigungen gegen die Provo Canyon School in Utah erstmals im September 2020 in ihrer Youtube-Dokumentation "This Is Paris" erhoben. Im Februar 2021 sagte sie zudem vor Gericht gegen die Einrichtung aus.

Bisher hatte Hilton erklärt, sie sei als Jugendliche von Angestellten der Schule emotional, physisch und psychologisch missbraucht worden. In einem Video für die "New York Times" und in mehreren Tweets wird sie nun konkreter.

Sie äußere sich über etwas, "über das ich noch nie gesprochen habe", schreibt Hilton auf Twitter und beschuldigt Mitarbeitende der Schule erstmals explizit des sexuellen Missbrauchs. "An der Provo Canyon School wurde ich mitten in der Nacht von männlichen Angestellten geweckt, die mich in ein privates Zimmer brachten", so Hilton. Die Männer hätten "Untersuchungen an mir" durchgeführt, fährt sie fort. "Da ich unter Schlafentzug und starken Medikamenten stand, verstand ich nicht, was vor sich ging. Ich wurde gezwungen, mich auf einen gepolsterten Tisch zu legen, meine Beine zu spreizen und mich einer Untersuchung zu unterziehen", erklärt Hilton.

"Wiederkehrende Erfahrung"

"Dies war eine wiederkehrende Erfahrung nicht nur für mich, sondern auch für andere Überlebende", führt Hilton aus. "Ich wurde verletzt und ich weine, während ich dies schreibe, weil niemand, insbesondere kein Kind, sexuell missbraucht werden sollte. Meine Kindheit wurde mir gestohlen und es macht mich fertig, dass dies immer noch anderen unschuldigen Kindern widerfährt." Für sie sei es "wichtig, über diese schmerzhaften Momente zu sprechen, damit ich heilen und dazu beitragen kann, diesem Missbrauch ein Ende zu setzen".

In einem Instagram-Beitrag fordert Hilton zudem die Universal Health Services (UHS), zu denen die Einrichtung gehört, auf, "die Provo Canyon School bis zum 1. April 2023 zu schließen". Dazu teilte sie unter anderem mehrere Fotos, die sie bei einer Demonstration gegen institutionellen Kindesmissbrauch zeigen.