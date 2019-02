Ihr emotionaler Auftritt bei den Oscars ist das Gesprächsthema Nummer eins. Jetzt geht ein Video viral, das die "A Star Is Born"-Szene zum Song "Shallow" aufs Korn nimmt. Es katapultiert Gaga und Cooper ins "Star Wars"-Universum.

Es war einer der schönsten Momente der diesjährigen Oscar-Verleihung, aber auch der, der die meisten Fragen aufwarf. Was läuft wirklich zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga? Können diese Blicke täuschen? Und wie fühlte sich Coopers Freundin Irina Shayk bei diesem Anblick wohl?

All das konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, doch wird es wohl die Zeit zeigen. Und die wird uns bis dahin mit einem Video verkürzt, das den Song sowie die Filmszene aus "A Star Is Born" ziemlich aufwendig aufs Korn nimmt und schon kurz vor der Oscar-Verleihung hochgeladen wurde. Als habe man geahnt, was kommen würde.

Die Parodie "A Star Wars Is Born" katapultiert die Protagonisten in den Weltraum, genauer ins Raumschiff. Aus Jackson Maine und Ally werden im Clip Kylo Ren und Rey. Und das hat sich der Comedy-Youtube-Kanal "Nerdist" offensichtlich so einiges kosten lassen, denn Ausstattung, Kamera und Licht wirken extrem professionell. Obendrein singen die beiden Darsteller auch noch irrsinnig gut.

Der Text wurde entsprechend abgewandelt. Und so heißt es dort unter anderem: "Come on the Dark Side, Girl/ You are not happy in this Jedi world / I can show you more / like how to choke out people with the force." Während im Original "Shallow, Shallow, Sha-Sha-Shallow" gehaucht wird, ist es jetzt "Kylo, Kylo, Ky-Hi-Lo".

Shayk erhält Support von Mel B

Ob sich Shayk und Gaga wirklich mögen? (Foto: imago/Picturelux)

Und im echten Leben? Dürfte es Irina Shayk nicht gegen den Strich gehen, dass ihr Bradley und seine Filmpartnerin aus den Medien gar nicht mehr wegzubekommen sind? Laut der britischen Zeitung "The Sun" gibt es derzeit tatsächlich Spannungen zwischen ihr und Cooper. Shayk sei seit ihrer Beziehung mit Cristiano Ronaldo sensibilisiert, was Fremdgeh-Gerüchte anginge, wird ein Insider zitiert. Eifersüchtig sei sie allerdings nicht. Klingt irgendwie widersprüchlich, oder?

Ex-Spice-Girl Mel B ist jedenfalls für das Model in die Bresche gesprungen. In einem Interview im britischen Frühstücksfernsehen kritisierte sie den Auftritt scharf. "Ich habe mich wegen Bradleys Freundin unwohl gefühlt", sagte sie dort. Gaga habe den "Mädchen-Code gebrochen". Der besagt, dass du dich nicht an die Männer anderer Frauen ranmachst, weil Frauen zusammenhalten sollten.