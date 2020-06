Vor gut einem Jahr macht Patricia Blanco ihre Beziehung zu dem Moderator Andreas Ellermann öffentlich. In den sozialen Medien und diversen TV-Interviews lassen die zwei keinen Zweifel daran, dass es die ganz große Liebe ist. Nun haben sie sich verlobt.

Im Juli 2019 postete Patricia Blanco das erste Foto von sich und ihrem Freund Andreas Ellermann. Innig knutschend ließ sie ihre Follower am neuen Glück teilhaben. Jetzt hat ihr der Moderator einen Heiratsantrag gemacht.

In einem Fischrestaurant in Hamburg ist es passiert. Ellermann fasste sich an seinem 55. Geburtstag ein Herz und fragte seine Traumfrau, ob sie ihn heiraten möchte. Nach Kaviar und Austern habe er plötzlich einen Platin-Ring mit einem 4000-Euro-Diamanten aus der Tasche gezogen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Blanco sagte sofort "Ja" und verriet danach: "Das ist die erste Verlobung in meinem Leben, ich habe nicht eine Minute gezögert. Andreas ist der Mann meines Lebens. Es hätte mir viel bedeutet, wenn mein Vater dabei gewesen wäre. Aber wir haben ja keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, er freut sich für mich."

Hochzeit ohne Vater?

Schon vor einiger Zeit ist Blanco zu Ellermann nach Hamburg gezogen. Der ist sich seiner Sache auch ganz sicher: "Vom ersten Moment an wusste ich, dass Patricia die Frau an meiner Seite werden soll. Ich habe ja schon zwei Ehen hinter mir. Vor Aufregung hätte ich fast den Ring zu Hause vergessen", zitiert in "Bild". Er habe häufiger versucht, zwischen seiner Verlobten und ihrem Vater zu vermitteln, doch habe der das immer abgelehnt. Und so wird vermutlich auch die Hochzeit ohne den 83-jährigen Roberto Blanco stattfinden.

Erst vor wenigen Tagen hatte die 49-jährige Blanco bei RTL das Ergebnis ihres OP-Marathons präsentiert. Vor zwei Jahren war sie mit Bildern einer verpfuschten Brust-Operation an die Öffentlichkeit gegangen. Weitere Eingriffe folgten, sie verlor aufgrund mangelnder Durchblutung beide Brustwarzen. Ellermann lernte sie erst danach kennen, bei der finalen Operation war er nun an ihrer Seite. Gestört habe ihn das nie, sagte er im Interview mit dem Sender: "Ich fand ja ihren Charakter toll, ich fand sie so als Person toll, und wir ergänzen uns sehr gut. Es kommt nicht darauf an."

Bevor Blanco Ellermann kennenlernte, suchte sie zunächst im TV nach der Liebe und nahm diesbezüglich erfolglos an der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" teil. 2018 zog sie dann mit ihrem damaligen Freund Nico Gollnick in "Das Sommerhaus der Stars". Blanco und der 19 Jahre jüngere Gollnick hatten sich Ende 2017 kennengelernt. Die Beziehung der beiden zerbrach allerdings kurz nach der RTL-Show.