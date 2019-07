Seit Jahren lässt Patricia Blanco die Öffentlichkeit an ihrer Suche nach Mr. Right mehr oder weniger freiwillig teilhaben. Mit einem eindeutigen Foto macht sie jetzt ihre neueste Liebe öffentlich. Ist der 54-jährige Moderator endlich der Richtige?

Das Foto, das Patricia Blanco von sich und ihrem neuen Freund bei Instagram gepostet hat, lässt wenig Fragen offen. Darauf zu sehen ist die 48-Jährige in einen innigen Kuss vertieft.

Bei dem neuen Mann an Blancos Seite handelt es sich um den 54-jährigen Radiomoderator und Entertainer Andreas Ellermann. Spekulationen über die Liebe zwischen den beiden gab es bereits eine Weile, nun sprechen sie Klartext. Im Interview mit "Bild" sagte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin: "Andreas und ich sind ein Paar. Und ich bin sehr froh, einen starken Mann an meiner Seite zu haben!"

Und auch der in Hamburg lebende Ellermann ist ganz verzückt von Roberto Blancos Tochter: "Vom ersten Tag an war ich blitzverliebt. 'Patti' ist eine Mega-Frau. Ich bin Zwilling, sie ist Waage, wir passen top zusammen. Ich habe noch nie so viel gelacht im Leben. Sie ist mein Sonnenschein." Die zwei wurden in der letzten Zeit immer häufiger miteinander gesehen. Blanco zeigte Ellermann sogar bereits ihre Heimat, den Sachsenwald. Und auch in Nizza waren die zwei schon gemeinsam.

"Andreas ist ein ganz toller Mensch"

Im Interview mit RTL sagte Blanco erst letzte Woche über Ellermann und eine potentielle Beziehung: "Der Andreas ist ein ganz, ganz toller Mensch, und wir haben uns ja jetzt erst kennengelernt. Ich denke, das muss man jetzt alles ein bisschen sacken lassen." Das Sackenlassen ist nun offenbar doch schneller geschehen als gedacht. Bei Blancos Instagram-Followern kommt das Foto allerdings nicht nur gut an. "Irgendwie schaut's ekelig aus", schreibt jemand. Und ein anderer findet noch härtere Worte: "Heute schon gekotzt? Wenn nicht, ist das der beste Augenblick." Na, den Frischverliebten dürften solche Sprüche wohl ziemlich egal sein.

2017 war Patricia Blanco noch nackig bei "Adam sucht Eva" auf der Suche nach dem Mann fürs Leben, leider ohne Erfolg. 2018 zog sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Nico Gollnick in "Das Sommerhaus der Stars". Blanco und der 19 Jahre jüngere Gollnick hatten sich Ende 2017 kennen und lieben gelernt. Die Beziehung der beiden zerbrach allerdings kurz nach der Show.