Es ist der Klassiker unter den Fettnäpfchen auf dem roten Teppich: der Busenblitzer. Beim Hamburger Presseball am Wochenende ist es nun Patricia Blanco, die den Nippelalarm auslöst. Doch so ganz unabsichtlich geschieht dies wohl nicht.

Ihre B-Prominenz hat Patricia Blanco im Wesentlichen drei Umständen zu verdanken. Zum einen natürlich ihrem berühmten Vater Roberto Blanco, auch wenn sie auf ihn in der Vergangenheit alles andere als gut zu sprechen war. Zum anderen ihren eigenen Auftritten in den unterschiedlichsten Reality-TV-Formaten - von "Big Brother" (2009) über das Dschungelcamp (2015) und das "Sommerhaus der Stars" (2018) bis hin zu "Promis unter Palmen" (2021). Und last but not least: ihren Brüsten.

Schließlich füllt die künstliche Oberweite der heute 51-Jährigen seit 2018 nahezu regelmäßig die Schlagzeilen. Der Grund: Vor rund viereinhalb Jahren erlebt Blanco einen "Busen-OP-Albtraum", wie ntv.de seinerzeit titelte. Bei einer Straffung ihrer Brüste waren ihr beide Nippel abgestorben. Schockierende Fotos zeigten, wie sich dort, wo normalerweise die Brustwarzen sitzen, nur noch zwei dunkle Krater auftaten.

Doch nicht nur an diesem Fiasko ließ Blanco die Öffentlichkeit teilhaben, sondern auch an dem monatelangen OP-Marathon, um den verpfuschten Beauty-Eingriff wieder zu korrigieren. So erfuhr das interessierte Publikum dann auch so einige interessante Details, wie etwa jenes, dass über eine Rekonstruktion der Brustwarzen mit Gewebe aus Blancos Schamlippen nachgedacht wurde.

Busen-Malheur hat Happy End

Mittlerweile ist all das eine ganze Weile her. Und so wie es aussieht, hat Blancos Busen-Malheur inzwischen ein Happy End gefunden. Zumindest optisch, denn - auch das haben wir brühwarm erfahren - ein Gefühl wird Blanco an ihren Brustwarzen wohl nie mehr entwickeln.

Davon, dass äußerlich wieder alles okay scheint, konnten wir uns unterdessen am Wochenende beim 72. Hamburger Presseball im "Grand Elysée"-Hotel überzeugen. Zu den rund 500 Gästen zählten nämlich auch Patricia Blanco und ihr Verlobter Andreas Ellermann. Auf dem roten Teppich passierte Blanco dann das, was man wohl den Klassiker unter den Fettnäpfchen bei dieser Gelegenheit nennen könnte: Ihr rutschte die Brust unter dem Kleid hervor. Und siehe da: Man könnte meinen, den Busen-Albtraum hätte es nie gegeben.

"Habe ich mir einen Gag daraus gemacht"

Doch war dies wirklich ein Fauxpas oder ließ Blanco ihre Oberweite voller Absicht blitzen? Nach dem Motto: "Seht her, alles in Ordnung!" Für letztere Variante spricht, dass sie etwa gegenüber der "Bild"-Zeitung ihren Busen sogar vollständig entblößte, sodass wirklich keine Fragen mehr offen blieben.

"Ich war heute so im Stress, da habe ich verpennt, mir kleine Aufkleber zu besorgen", erläuterte Blanco, weshalb sie ihr Kleid nicht festgeklebt hatte, um das folgenreiche Verrutschen zu verhindern. "Da habe ich mir einen Gag daraus gemacht und gleich alles gezeigt", fuhr sie fort. Aha! Eine Mischung aus Versehen und Absicht also. Und egal, ob sie bei dem Gag mitgelacht haben oder nicht, wissen so nun auch alle, wie es um Blancos Busen im Jahr 2022 bestellt ist.