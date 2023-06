In den 1960er-Jahren sind die Beatles die mit Abstand erfolgreichste Band. Noch heute hallt ihr Erfolg nach, ihre Musik sowieso. Nun, nach rund 50 Jahren, kündigt Paul McCartney einen neuen Beatles-Song an. Dank KI soll der längst verstorbene John Lennon ebenfalls darin zu hören sein.

Paul McCartney hat einen mithilfe von Künstlicher Intelligenz produzierten "letzten" Beatles-Song angekündigt. Der neue Song werde dieses Jahr veröffentlicht, sagte der Ex-Beatle, der am Sonntag 81 Jahre alt wird, in einem Interview mit der BBC. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) sei darin die Stimme des bereits 1980 verstorbenen Ex-Beatles John Lennon zu hören. Als Grundlage habe ein altes Demo-Tape mit Lennons Gesang gedient.

Lennon wurde 1980 von Mark David Chapman erschossen. Es war ein Attentat, wenngleich die Beweggründe wohl auf einer Psychose fußten. Chapman sitzt seitdem im Gefängnis. August 2022 wurde sein bereits zwölfter Antrag auf Entlassung abgelehnt. Lennons Tod entsetzte seine Fans. Noch in der Nacht des Mords versammelten sich Tausende, um gemeinsam seine Lieder zu singen.

Die Beatles gehören zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Die vier Musiker aus der englischen Hafenstadt Liverpool nahmen unzählige bis heute weltbekannte Hits auf, darunter "Let it be", "Come together" und "Something". 1970 löste sich die Band auf. Von den vier früheren Mitgliedern sind noch Paul McCartney und Ringo Starr am Leben.