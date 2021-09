Happy mit Katia in Frankreich

Pete Doherty stand im August mal wieder in seiner Heimat Großbritannien auf einer Bühne.

Früher macht Pete Doherty durch Beziehungen mit Kate Moss und Amy Winehouse Schlagzeilen. Noch vor ein paar Jahren bleibt er zudem durch Drogen- und Alkoholabstürze im Gespräch. Inzwischen ist Doherty jedoch clean und hat sich nun mit seiner Bandkollegin verlobt.

Pete Doherty ist verlobt. Ein Sprecher bestätigte der britischen "Daily Mail", dass der Musiker seiner Freundin Katia de Vidas einen Antrag gemacht hat. Demnach ist das Paar bereits seit einiger Zeit verlobt. Auf dem Instagram-Account der mit Doherty befreundeten Indieband Trampolone finden sich auch Bilder der beiden - darunter eins mit dem vermeintlichen Verlobungsring.

Für den 42-jährigen Doherty ist es nicht der einzige Grund, zu feiern. Der lange von seiner Drogensucht verfolgte Libertines-Sänger ist nach eigenen Angaben seit über zwei Jahren clean. BBC Scotland sagte er vor Kurzem: "Ich nehme an, ich bin in der Genesungsphase. Ich habe seit zweieinhalb Jahren kein Heroin genommen, was für mich eine ziemlich große Sache ist, und es läuft mit der Musik, ich schreibe immer noch Musik."

Der talentierte Musiker hatte jahrelang mit wilden Beziehungen, etwa zu Supermodel Kate Moss und Amy Winehouse, und seinem exzessiven Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile gehören diese Zeiten wohl der Vergangenheit an, wofür auch seine Beziehung zu de Vidas verantwortlich sein dürfte.

Mit der Film-Cutterin und Keyboarderin lebt er seit einiger Zeit in Frankreich. Die beiden spielen seit 2016 gemeinsam in der Band The Puta Madres und sind seit mehreren Jahren zusammen.