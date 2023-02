Peter Klein, noch gebräunt nach seinem Australien-Abstecher, soll "Down Under" nicht ganz artig gewesen sein.

Nach dem Beziehungs-Krisengipfel von Iris und Peter Klein, auf dem es "sehr lautstark und impulsiv" zugegangen sein soll, meldet sich nun Ehegatte Peter zu Wort. Er berichtet von Angriffen auf seine Person, die nach seiner Ansicht auf Unwissen beruhen, äußert aber auch Verständnis.

Die Causa Klein geht weiter: Nach dem kürzlichen Hotel-Krisengipfel der Eheleute hatte das Management von Iris Klein auf Anfrage von RTL mitgeteilt: "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen."

Nun meldet sich Peter Klein selbst zu Wort und gibt zu verstehen, dass er sich nicht verstanden fühlt: "Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass Ihr wisst, wie die Situation wirklich ist", heißt es in einer Story auf Instagram. "Ich werde mich zu gegebener Zeit äußern ... der Moment ist allerdings noch nicht gekommen." Er könne aber verstehen, dass "Ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid."

Um was geht es: Iris Klein behauptete kürzlich öffentlich, dass ihr Mann sie mit Yvonne Woelke betrogen habe, als er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien war. Cordalis ist der Ehemann ihrer Tochter Daniela Katzenberger. "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt", so Iris Klein.

Ein niederschmetterndes Ereignis nach dem anderen

Die vergangenen Wochen scheinen insgesamt für Iris Klein eine Talfahrt gewesen zu sein. Sie kämpft nicht nur mit dem angeblichen Seitensprung, den sie ihrem Gatten vorwirft, sie musste auch Zeit in einer Klinik verbringen und entließ sich nach eigenen Angaben erst kürzlich selbst aus dieser. Dann folgte der Krisengipfel. Die Geschichte schlägt Wellen. Das öffentliche Interesse ist groß.

Peter Kleins Statement kommt nun ungefähr zeitgleich mit einem von Yvonne Woelke, die bei RTL die Vorwürfe abstreitet. "Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute, Peter und ich", so Woelke. "Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt, das unterstreiche ich jetzt nochmal. Und alle sagen, sie ist das Opfer, das tut mir leid (...). Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir", sagt die 41-jährige Schauspielerin.

Die 55-jährige Iris Klein scheint derweil weiter zu leiden und teilt Sinnsprüche via Instagram. "Eine Lüge genügt, um alle Wahrheiten in Frage zu stellen", heißt einer. Ein anderer: "Man kann ja sagen, was man möchte, aber eins steht fest, das Bauchgefühl einer Frau täuscht sich nie."

Die Suche nach dem Sinn

Auch Peter Klein schließt seine Story mit einem Sinnspruch ab: "Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht", heißt es gegen Ende seines Beitrags, "aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein."

Fast schon schicksalhaft, dass Iris Klein dann weniger als eine Stunde später einen Sinnspruch zu verletzenden und vorwurfsvollen Aussagen teilt, in dem Schönwetter-Menschen eine Absage erteilt wird: "Aber weißt du, von wem solche Aussagen kommen? Von Leuten, die nur die Sonne mit dir genießen wollen, doch beim kleinsten Regentropfen sofort das Weite suchen."