The Show must go on: Trotz plötzlicher Dunkelheit geht die Sendung "RTL Aktuell" weiter. Moderator Peter Kloeppel greift kurzerhand zur Handy-Taschenlampe und bringt das Nachrichtenformat zusammen mit Sport-Moderator Andreas von Thien souverän über die Bühne.

Die Moderatoren Peter Kloeppel und Andreas von Thien haben einen denkwürdigen Arbeitstag hinter sich. Mitten in der Live-Sendung "RTL Aktuell" fiel gegen 18.50 Uhr der Strom im Studio aus. Kloeppel war gerade im Begriff, den nächsten Beitrag über den Weltraumflug des Milliardärs Richard Branson anzukündigen, als es auf einmal stockdunkel war.

"Und wenn Sie mich jetzt nicht mehr sehen, aber möglicherweise hören, kann ich Ihnen nur sagen: Hier ist das Licht ausgefallen im Studio - wir machen einfach mal weiter", so Kloeppel in der Livesendung. Dank eines Notstromaggregats konnte der Sendebetrieb weitergeführt werden. Lediglich das Studiolicht blieb aus. Später nutzte Kloeppel unter anderem das Licht an seinem Smartphone, um für etwas Beleuchtung zu sorgen. "Während manche Menschen ins All fliegen, muss ich sagen, haben wir hier mit irdischen Problemen zu kämpfen", kommentierte der erfahrene Moderator in gewohnt souveräner Manier.

Kurz nach der Sendung resümierte Kloeppel im Gespräch mit seinen RTL-Kollegen: "Die Situation eben, das war wirklich außergewöhnlich. Ich bin mitten in der Moderation, auf einmal macht's 'buff' - und das Licht war weg." Im selben Moment habe er gedacht, es werde nicht mehr gesendet. Auf den Monitoren habe man jedoch erkennen können, dass doch noch ein Signal rausgehe. "Also habe ich mir gedacht: Ich mache einfach weiter." Ihm sei nicht durch den Kopf gegangen, dass sich die Anwesenden in Gefahr befänden, sondern er habe einfach gedacht, er müsse diese Sendung irgendwie zu Ende bringen.

Andreas von Thien, der das Malheur ebenfalls hautnah miterlebte, zeigte sich froh darüber, dass sein Kollege so souverän reagierte. "Das ist so eine Situation gewesen, wie sie natürlich auch bei mir jetzt in fast 30 Jahren Moderation und Journalismus noch nie vorgekommen ist." An Kloeppel gewandt sagte er: "Du bist cool geblieben wie eine Hundeschnauze."

Die Ursache des Stromausfalls am RTL-Standort Köln-Deutz wird derzeit noch ermittelt. An dem Gebäude kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde das Sendezentrum zum Teil evakuiert. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für die Moderatoren und Mitarbeiter bestanden, hieß es.