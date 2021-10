Bizarrer Streit mit der Ex

Bizarrer Streit mit der Ex Phil Collins muss sagen, ob er duscht

"You can't hurry love", man kann Liebe nicht erzwingen, hat Phil Collins mal gesungen. Mit Blick auf seine Ex Orianne Bates hätte er sich vielleicht wirklich lieber etwas Zeit gelassen. Sie erhebt schließlich pikante Vorwürfe gegen ihn - und zwingt ihn damit auch vor Gericht.

Die wohl verrückteste Trennungsgeschichte des letzten Jahres geht vor Gericht in die nächste Runde: Phil Collins und seine Ex Orianne Cevey, jetzt Bates, streiten sich dort über eine Millionen-Summe aus einem Hausverkauf.

Der britischen Zeitung "The Mirror" zufolge muss Collins offenbar dafür vor einer Videokamera und unter Eid Stellung zu den Vorwürfen seiner Verflossenen beziehen. Sein Antrag, die eidesstattliche Erklärung zurückzuweisen, wurde diese Woche von einem Richter in Los Angeles abgelehnt. Laut Bates' Anwalt wird die Aussage des Sängers "irgendwann im Dezember nach seiner Tour" erwartet. Derzeit ist Collins mit seiner Gruppe Genesis unterwegs.

"Skandalös" und "skrupellos"

Orianne Bates behauptet unter anderem, Collins habe nach einer Operation etwa von 2017 bis 2019 Alkohol und verschreibungspflichtige Medikamente missbraucht. Infolge einer Depression habe er auch aufgehört, sich zu duschen und die Zähne zu putzen. Bates bezeichnet den 70-Jährigen als "depressiv, missbräuchlich und unfähig zum Sex".

Collins' Anwälte weisen die Behauptungen als "skandalös, skrupellos, unethisch und größtenteils offensichtlich falsch oder grob übertrieben" zurück. Für Bates allerdings sind sie in der juristischen Auseinandersetzung wichtig - um ihre eigenen Handlungen zu erklären.

Filmreifer Krach

Dem Streit um die Millionen ging schließlich ein filmreifer Krach voraus: Bates hatte bei einer angeblichen Geschäftsreise nach Las Vegas heimlich einen deutlich jüngeren Geschäftsmann geheiratet. Als Collins Monate später davon erfuhr, wollte er sie aus dem Haus werfen. Sie allerdings weigerte sich auszuziehen. Stattdessen verschaffte sie sich Zutritt zu dem Haus und änderte sogar den Sicherheitscode, sodass nun Collins ausgesperrt blieb.

Als Bates das Haus dann doch geräumt hatte, verkaufte Collins die 40-Millionen-Dollar-Villa. Von diesem Erlös will Bates nun die Hälfte haben. Ihrer Aussage zufolge hatte der Sänger ihr das vor Jahren versprochen, "damit ich zurückkomme".

Collins hatte die heute 47-jährige Schmuckdesignerin 1999 nach fünf Jahren Beziehung geheiratet. Gemeinsam bekamen die beiden zwei Kinder. 2006 trennten sie sich, 2008 folgte die Scheidung. 2015 kam es dann zum überraschenden Liebes-Comeback.