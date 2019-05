Das Ibiza-Video von Österreichs Ex-Vizekanzler Strache sorgte auch in Deutschland für Aufregung. Seine Frau Philippa gibt nun der "Bunten" ein Interview. Darin gibt sie Einblicke in die Ehe mit dem gefallenen FPÖ-Politiker.

Die Ehefrau von Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache steht nach eigenen Worten im Skandal um das Ibiza-Video fest zu ihrem Mann. "Mein Mann und ich stehen dieses Drama jetzt gemeinsam durch. Unsere ganze Familie hält eng zusammen. Wir sind, wenn Sie es so wollen, eine kleine Familienarmee", sagte Philippa Strache der "Bunten".

Der rechtsextreme Heinz-Christian Strache war zurückgetreten, nachdem "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" ein entlarvendes Video veröffentlicht hatten. Es zeigt ihn in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte. Dabei stellt er der Frau für etwaige Wahlkampfhilfe für die FPÖ öffentliche Aufträge in Aussicht. Das Video führte zu einer Regierungskrise, dem Rücktritt Straches von allen Ämtern, dem Bruch der Koalition und schließlich zum Sturz des Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) durch ein Misstrauensvotum.

Sie sei nie von zu Hause ausgezogen und habe auch nicht vor, ihren Mann zu verlassen, sagte Philippa Strache mit Blick auf derartige Gerüchte weiter. Das hatte sie bereits am Wochenende in österreichischen Medien klargestellt. Momentan sei sie nicht nur Ehefrau, sondern auch beste Freundin ihres Mannes. Die Lage sei nicht einfach. "Wir schlafen so gut wie gar nicht. Jeder Gedanke dreht sich nur um das Wie und Warum dieses initiierten Videos", sagte die 31-Jährige der "Bunten". Inzwischen habe sie den ersten Schock aber überwunden.

Andere Substanzen als "Red Bull und Alkohol"?

Auch RTL hatte über den Fall berichtet. "Wir sind wie ein Opferlamm zur Schlachtbank geführt worden", wird sie in einem Beitrag von "RTL Exclusiv" zitiert. Dort sagte sie auch, sie glaube, ihrem Mann seien noch andere Substanzen als Alkohol und Red Bull eingeflößt worden. "Jeder, der ihn kennt, war schockiert - weil das nicht ein Bild war, wie wir diesen Menschen kennen".

Eine Ehekrise war auch deswegen erwartet worden, weil Strache in dem Video über die Oligarchen-Nichte sagte: "Bist du deppert, ist die scharf". Auch dazu äußerte sich seine Frau bei RTL. "Ich habe meinen Mann noch nie so sprechen hören, das muss ich wirklich sagen", meinte sie. Streit habe es aber dennoch gegeben. "Im Nachhinein, das habe ich ihn auch in der ersten Nacht gefragt: 'Das gibt's ja nicht, wie kann jemand wie du so deppert sein, dass er auf so etwas reinfällt?'"