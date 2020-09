Früher sagte man einem ins Gesicht, wenn man nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Dann sagte man es am Telefon. Später mitunter per SMS. Und mit Whatsapp. Und heute? Heute entfolgt man dem Gegenüber bei Instagram. So wie nun Pietro Lombardi im Falle von Sarah. Was ist da nur los?

Einige mögen das für komplett banal halten. Für andere dagegen ist es ein Grund für einen regelrechten Aufschrei: Pietro Lombardi hat sich als Follower seiner Ex Sarah bei Instagram abgemeldet! Schließlich gibt dieser Schritt doch Anlass für allerlei Spekulationen.

Was hat den Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) des Jahres 2011 nur zu dieser knallharten Maßnahme getrieben? Gab es womöglich Streit? Ist ihm plötzlich egal, was seine Ex-Frau so treibt? Hat Alessio etwas damit zu tun? Oder möchte Pietro Lombardi etwa seiner neuen Freundin Laura Maria beweisen, dass er fortan nur noch mit ihr auf digitale Tuchfühlung geht?

Nur ein Lippen-Bekenntnis

Fragen über Fragen, auf die es zunächst keine Antwort gibt. Stattdessen plaudert Laura Maria aktuell in einem Instagram-Clip über Beauty-OPs, die sie an sich hat machen lassen. Oder auch nicht. An ihr sei nämlich alles echt, versichert sie. Okay, außer den Lippen. Die habe sie vor sehr langer Zeit mal mit Hyaluron aufspritzen lassen.

Gut, dass das geklärt ist. Und es ist ja auch schön, etwas über die neue Frau an Pietro Lombardis Seite, die Laura Maria seit ein paar Tagen offiziell ist, zu erfahren. Doch die Sache mit der Ex würde uns dann doch noch etwas brennender interessieren als dieses Lippen-Bekenntnis. Zumal Sarah wiederum nicht nur Ex Pietro weiterhin folgt, sondern noch dazu Laura Maria.

Was hat das denn nun wieder zu bedeuten? Gibt es womöglich gar kein Problem? Stalkt Sarah ihrem Ex und dessen neuer Flamme hinterher? Oder wird auch sie bald zum Äußersten greifen und den beiden die Gefolgschaft kündigen? Eines ist sicher: Wir halten Sie auf dem Laufenden.