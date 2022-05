Schon vor zwei Jahren beklagt sich Pietro Lombardi über eine massive Gewichtszunahme und geht das Problem an. Am Ende sind 20 Kilo weg. Allerdings nicht lange, denn jetzt ist der Sänger so schwer wie nie zuvor. Zum wiederholten Mal will er dem Speck zu Leibe rücken.

Im Jahr 2020 schlug die Waage von Pietro Lombardi schon einmal Alarm. Damals sagte der Sänger dem Speck den Kampf an - mit Erfolg. Er stellte seine Ernährung um und trieb viel Sport. Am Ende konnte er sich über einen Gewichtsverlust von rund 20 Kilo freuen, den er seinen Instagram-Followern nicht ohne Stolz präsentierte. Doch die andauernde Corona-Pandemie forderte offenbar ihren Tribut, denn jetzt - gut zwei Jahre später - klagt der 29-Jährige erneut darüber, ein "bissl mollig" zu sein.

In seiner Instagram-Story erklärt Lombardi, das Problem jetzt wirklich angehen zu wollen beziehungsweise angehen zu müssen. Denn der Countdown bis zum Start seiner eigenen "Lombardi Show" bei RTL+ läuft bereits, und bis dahin sollen zehn Kilo verschwunden sein. "Ich bin dick", so Lombardi offen, ehrlich und selbstkritisch. In dem Spiegel eines Aufzugs präsentiert er dazu seine Hüften, die "komplette Mülltonne" sind, wie er es nennt.

So "dick" wie nie zuvor

2021 hatte sich Pietro Lombardi eine Auszeit genommen, verzichtete auf Live-Auftritte, mahnte auch andere zur Zurückhaltung in Zeiten der Pandemie. Und dann geschah, was aufgrund der verminderten Aktivität auch so manch anderem passierte: Das Gewicht ging langsam aber stetig nach oben. Aus dem "Spargeltarzan" von einst wurden 106 Kilo Lebendgewicht. Damit war Lombardi so "dick" wie nie zuvor, gestand er bereits Ende März. Schon damals nahm er sich vor, regelmäßig Sport zu treiben, doch viel passiert ist diesbezüglich offenbar nicht.

Ob für die Zunahme auch das Eis verantwortlich ist, das Pietro Lombardi gemeinsam mit Lukas Podolski unter dem Namen "Ice Cream United" auf den Markt gebracht hat, darüber kann nur spekuliert werden. Gerade erst hat er ebenfalls bei Instagram die neue Sorte "Spaghetti Style" vorgestellt, und die dürfte es kalorienmäßig ziemlich in sich haben. Wie viel Zeit Lombardi bleibt, um die anvisierten zehn Kilogramm abzuspecken, ist unklar, denn noch ist der Starttermin der "Lombardi Show" nicht bekannt.