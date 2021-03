Schon bei den letzten Staffeln der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island" fiebert Pietro Lombardi daheim mit und lässt seine Fans an seiner Begeisterung teilhaben. Er verguckt sich sogar in Kandidatin Melissa. Nun ist der Sänger auf dem Weg nach Teneriffa, um vor Ort live zu berichten und verspricht "Krasses".

Pietro Lombardi entpuppte sich in den vergangenen Staffeln als großer Fan der RTLzwei-Datingshow "Love Island". In den Werbepausen der Show meldete er sich regelmäßig live aus seinem Wohnzimmer und kommentierte mit "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella die Geschehnisse in der Villa. Auch dieses Jahr ließ er seine Fans nicht im Stich und gab bereits lautstark seine Einschätzungen zur neuen Staffel zum Besten, die seit 8. März ausgestrahlt wird. Am vergangenen Dienstagabend ließ er dann die Bombe platzen: Der Musiker fliegt zu den Dreharbeiten der Frühjahresstaffel, die derzeit auf Teneriffa stattfinden.

Von Frankfurt aus ging es für den Sänger direkt auf die Kanarische Insel, wie er in einigen Videos in seiner Instagram-Story verriet. Dort wolle er ab diesen Mittwoch dann seine Werbeblock-Livestreams vor Ort starten. "Es wird etwas Krasses passieren. Aber das ist noch ein großes Geheimnis", kündigt der Sänger zudem an. Eines wolle er aber klarstellen: "Ich bin kein Kandidat!"

Auch Melissa ist vor Ort

Neben Jana Ina Zarrella könnte er auf Teneriffa auch auf die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa Damilia treffen, die ab dem 16. März erstmals gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht den Aftertalk der Show (immer dienstags, donnerstags und sonntags ab 23:45 Uhr) moderiert. Bei ihrer Teilnahme 2019 hatte sich Lombardi in sie verguckt, es kam danach sogar zu zwei Treffen. Es blieb jedoch bei einem kurzen Flirt. Das große Glück fand Damilia dann als "Bachelorette". Mit Gewinner Leander Sacher ist sie bis heute liiert.

Pietro Lombardi dagegen ist Single, nachdem seine letzte Beziehung zu Influencerin Laura Maria schon nach kurzer Zeit gescheitert ist. Vor seiner kurzen Liaison mit Melissa war er mit Sarah Lombardi verheiratet, mit ihr hat er den heute fünfjährigen Sohn Alessio.

"Love Island" läuft aktuell montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLzwei und ist danach bei TVNOW abrufbar.