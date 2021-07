Bei seiner Ex Sarah läuft gerade alles wie am Schnürchen: zweite Ehe, zweites Kind im Anmarsch, alles paletti. Pietro Lombardi indes scheint derzeit weniger glücklich zu sein. Er will sich eine Auszeit nehmen, denn er könne nicht sagen, "dass alles mega ist, wenn es nicht so ist".

"Ihr wisst, wir gehen durch dick und dünn und deshalb öffne ich mich auch und erzähle es euch, weil ich immer ehrlich zu euch bin", schreibt Pietro Lombardi in einer Story auf seiner Instagram-Seite. Damit, was ihn womöglich wirklich bedrückt, rückt er allerdings nicht heraus. Ist es das neue Glück seiner Ex Sarah? Ist es sein eigenes Pech in Liebesdingen? Oder ist es vielleicht nur eine allgemeine Erschöpfung und Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation?

So erklärt sich Pietro Lombardi bei Instagram. (Foto: Instagram / pietrolombardi)

Jedenfalls kündigt der 29-jährige Sänger an, sich "für eine bestimmte Zeit" aus der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. "Normalerweise bin ich immer ein lustiger, positiv verrückter Pietro", charakterisiert sich Lombardi selbst. Er liebe es, das auch auszustrahlen und so den Fans ebenfalls "Kraft" und "positive Energie" zu geben, unterstreicht er. "Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht, wie mich meine Familie 'Team Lombardi' kennt und das tut es aktuell nicht", fügt er hinzu.

"Pietro, hier stimmt was nicht"

Derzeit fehle es ihm selbst an Kraft und Energie, gibt der Sänger zu. Er fange gerade viele Dinge an, nur, um sie dann wieder abzubrechen - "egal, ob meine Musik, Diät oder andere Projekte". Das entspreche gar nicht seinem Naturell. Er sei deshalb zu der Erkenntnis gelangt: "Okay, Pietro, hier stimmt was nicht."

Er brauche nun etwas Zeit für sich und dafür, sich neu aufzustellen, erklärt Lombardi. Schließlich stehe für ihn fest: "Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist."

Immerhin gibt der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) einen positiven Ausblick: "Ich möchte einiges ausprobieren, wie einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden, um es euch dann mit voller Energie zeigen zu können", so Lombardi.

"Wir haben einiges durch"

"In den letzten Jahren ist vieles passiert, wir haben einiges durch", lässt er die Vergangenheit Revue passieren, ohne näher darauf einzugehen, was er damit meint. Was seine Karriere angeht, hat Lombardi schließlich nur wenig Grund zur Klage. Sein bislang letztes Studioalbum landete 2020 auf Platz zwei der deutschen Charts. Mit Songs wie "Phänomenal", "Cinderella" oder "Senorita" an der Seite von Kay One gelangen ihm diverse Top-Ten-Hits.

Nur mit dem privaten Glück wollte es in jüngster Zeit nicht so recht klappen. Seine Beziehung mit Influencerin Laura Maria scheiterte. Allerdings sah man die beiden erst vor Kurzem gemeinsam im Urlaub. Ein Liebescomeback scheint nicht ausgeschlossen.

Wieder in festen Händen ist dagegen Pietro Lombardis Ex Sarah, mit der er gemeinsam Sohn Alessio hat. Sie hat dem Fußballer Julian Büscher inzwischen nicht nur das Jawort gegeben, sondern erwartet mit ihm auch ihr zweites Kind. Ob Pietro das dann vielleicht doch auf den Magen schlägt? Unwahrscheinlich, schien er seiner einstigen DSDS-Liebe doch ihr neues Glück stets zu gönnen.