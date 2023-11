Mehrere Maskierte versuchen, bei Pietro Lombardi einzubrechen. Der steht danach unter Schock, waren er und seine Freundin sowie ihr kleiner Sohn zu diesem Zeitpunkt doch zu Hause. In den sozialen Medien beschreibt der Sänger die Ereignisse und hat eine Botschaft an die Kriminellen.

Sichtlich unter Schock steht Pietro Lombardi, als er mehrere Videos für seine Instagram-Story aufnimmt. Darin berichtet er, was sich in der vergangenen Nacht an seinem Haus ereignet hat. Aufgenommen wurden die Clips offenbar unmittelbar nach den Vorkommnissen.

Der 31-Jährige erzählt, wie es zunächst mehrfach an der Tür geklingelt habe, wobei er und seine Freundin Lisa Maria Rypa sich dabei noch nichts gedacht hätten. Immerhin war Halloween, es hätten auch Kinder sein können, die "Süßes oder Saures" fragen. "Wir haben nicht aufgemacht, weil wir einfach unsere Ruhe haben wollten. Wir sind dann hoch ins Schlafzimmer, weil wir einen Film schauen wollten, mit Sohn Leano und den Hunden."

Es dauerte dem Sänger zufolge keine zehn Minuten, bis "die Action abging", berichtet er weiter. "Wir hörten nur 'bam, bam, bam, bam, bam'." Auch hier habe er selbst zunächst noch an einen Halloween-Streich geglaubt. Seiner Freundin aber war der Ernst der Lage wohl gleich bewusst, woraufhin Lombardi nach unten ging, um nachzusehen. Dort angekommen beobachtete er, "maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen".

"Ihr kleinen Bastarde ..."

Bei Lombardi ist der Schock inzwischen in Wut umgeschlagen, und so richtet er sich in seinem Video mit expliziten Worten direkt an die Kriminellen: "Ihr kleinen Bastarde, Ihr Dreckskinder - wer meine Familie anfasst, ich schwöre euch, macht diese Filme nicht. Ihr Hunde, Alter." In einem weiteren Video fügt er noch hinzu: "Seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt hab. Ich hätte euch nicht mehr losgelassen, ich schwör's euch. Egal, was mir passiert wäre." Angst habe er vor "diesen Pissern" nicht.

Sein Auftauchen vereitelte den Plan der Einbrecher jedenfalls, sie sollen dann über das Nachbargrundstück geflohen sein. Die gerufene Polizei kontrollierte daraufhin mit mehreren Beamten die Gegend, doch konnten die verhinderten Täter entkommen. Nun denkt der Sänger darüber nach, die Sicherheitsmaßnahmen hochzufahren und sein Grundstück zusätzlich von einer Security-Firma bewachen zu lassen. Erstmal aber ist er froh, dass keiner der Einbrecher es bis ins Haus geschafft hat und es bei dem Schock geblieben ist. Die Tür sei dreifach verriegelt, was die Kriminellen sicherlich frustriert habe, ist er sich sicher.

Pocher veröffentlicht Video von mutmaßlichem Täter

Kurz darauf äußerste sich auch Oliver Pocher zu den Ereignissen am Hause Lombardis. Er selbst hatte schon eine ganz ähnliche Erfahrung machen müssen, als er eine Weile bei seinem Freund wohnte. Seinerzeit hatte Lombardi ihm und Noch-Ehefrau Amira Pocher das Haus überlassen, weil deren eigenes Heim durch die Überschwemmungen im Sommer 2021 in Mitleidenschaft gezogen worden und vorübergehend unbewohnbar war. Der Täter, der es damals sogar ins Haus schaffte, wurde kurz nach der Tat gefasst und später auch verurteilt. Dennoch kann Pocher den aktuellen Gemütszustand des Sängers gut nachvollziehen.

Deshalb veröffentlichte er ein Video von der Überwachungskamera vor dem Haus von Lombardi. Darauf ist ein Mann mit Baseballcap zu sehen, der an der Tür klingelt. Ob er allein ist oder sich seine Komplizen hier noch im Hintergrund halten, ist unklar. Pocher jedenfalls hofft, dass jemand den "Bastard" erkennt und "versucht, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen", womit er im besten Falle den Gang zur Polizei meint und nicht etwa zu Selbstjustiz rät.