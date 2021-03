Nachdem Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West eingereicht hat, werden nun offenbar auch Nägel mit Köpfen gemacht. So soll bereits feststehen, wer die 20-Millionen-Dollar-Villa des Paares in Los Angeles künftig bewohnt. Und das ist nicht der Rapper.

Die künftige Wohnsituation von Kim Kardashian und Kanye West scheint bereits geklärt zu sein: Wie das "People"-Magazin berichtet, wird Kanye West endgültig aus der gemeinsamen Villa im Los Angeles County ausziehen.

Wests Noch-Ehefrau wolle dort mit den gemeinsamen Kindern North (7), Chicago (3), Saint (5) und Psalm (1) wohnen bleiben, heißt es. Der Rapper sei mit dieser Entscheidung einverstanden, er lebte bereits seit längerem überwiegend auf seiner Ranch in Wyoming.

Der Musiker und der Reality-TV-Star seien sich einig, dass dies die beste Lösung sei, da die Kinder so nicht mit unnötigem Umzugsstress belastet würden, schreibt das "People"-Magazin. West liebe seine Kinder sehr und wolle unbedingt, dass diese glücklich seien. Deshalb sei ihm daran gelegen, jeden Streit mit Kardashian zu vermeiden, wird ein namentlich nicht genannter Informant zitiert.

Spas, Pool, Weinberg

Das Paar hatte die Villa dereinst für angeblich 20 Millionen US-Dollar (etwa 17 Millionen Euro) gekauft und ließ diese unter Federführung des belgischen Star-Designers Axel Vervoordt renovieren und umgestalten. Seit Dezember 2017 wohnte die Familie auch dort gemeinsam.

Das Paar gewährte in der Vergangenheit bereits Einblicke in seine Herberge, die für die beiden erstaunlich minimalistisch eingerichtet ist und Erinnerungen an ein Kloster weckt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Kardashian und West auf jeglichen Luxus verzichtet hätten. Auf dem rund 1,4 Hektar großen Anwesen befinden sich allein zwei Spas, ein Pool und ein kompletter Weinberg.

Bereits seit Sommer 2020 gab es immer wieder Gerüchte über eine angebliche Trennung von West und Kardashian. Im Februar sickerte dann endgültig durch, dass Kardashian die Scheidung vor Gericht eingereicht hat. Beide wollen Berichten zufolge auf Unterhaltszahlungen verzichten. Zudem einigten sie sich offenbar bereits außergerichtlich auf das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder.