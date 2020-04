Mit dem Beginn der Corona-Krise ist Oliver Pocher zum größten Kritiker aller Influencer avanciert. Beinahe täglich legt der Comedian sich mit jemand anderem an. Nun hat es GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt erwischt, und der ist offenbar alles andere als begeistert über die Aufmerksamkeit.

Oliver Pocher nutzt seine viele Freizeit während der Corona-Isolation nicht nur für die Aufnahme eines wöchentlichen Podcasts mit Ehefrau Amira. Auch geht er immer wieder in seiner Instagram-Story Influencer an und kritisiert sie für ihr oberflächliches und in seinen Augen meist dummes Verhalten. Nun hat es auch den aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannten Schauspieler Jörn Schlönvoigt erwischt.

Dass der 33-Jährige auf seinem Instagram-Kanal regelmäßig Werbung für verschiedene Produkte präsentiert und zudem seine Tochter offen in den sozialen Netzwerken zeigt, stößt Pocher sauer auf. Und eben das sagt er dann auf seinem eigenen Account. "Seitdem deine Tochter geboren wurde, hast du mit der Vermarktung richtig angefangen. Und komischerweise sehe ich fast in jedem deiner Posts deine Tochter immer im gewerblichen Zusammenhang", heißt es unter anderem in einem neuen Video.

Diese Kritik wiederum passt Schlönvoigt vermutlich nicht, immerhin sind er und Pocher eigener Aussage nach doch Freunde. Klärt man derartige Kritik dann nicht vielleicht lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Aber dann wäre Pocher wohl nicht Pocher, und so machte er sich unter anderem auch darüber lustig, dass sein Freund für Hanftropfen gegen Regelschmerzen wirbt.

"30.000 Euro für Jörni?"

Zunächst schien es, als könne sich der GZSZ-Star darüber sogar amüsieren, er bot einen Rabatt für die Hanftropfen mit dem Code "pocher20" an. Nun aber hat er offenbar genug, denn Pocher gibt - natürlich bei Instagram - bekannt, dass Post vom Anwalt eingetrudelt sei. Die Firma, die das sogenannte CBD-Öl vertreibt, schickte ihm offenbar eine Abmahnung. "Schon wieder Post vom Anwalt? Was ist denn jetzt hier los in der Krise? Haben wir nichts Wichtigeres vor den Gerichten zu tun?", kommentierte Pocher in dem 20-minütigen Clip den eingegangenen Brief.

Im Text zum Video-Post heißt es: "Jörni Schlöni (Jörn Schlönvoigt) möchte Olli (Oliver Pocher) verklagen. Seine Frau Amira (Puppe aus dem Harrison Shop) überreicht das dramatische Schriftstück von den bösen Anwälten (Brainpool United). 30.000 Euro für Jörni?" Die ganze Geschichte, alle Kritikpunkte Pochers an Schlönvoigt, aber auch an seinem alten Arbeitgeber Brainpool und noch so einiges mehr verrät das Video außerdem. Das dürfte vermutlich noch nicht das Ende der Geschichte sein.