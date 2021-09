Nur an einer Aufzeichnung der RTL-Show "Das Supertalent" kann Lukas Podolski teilnehmen, dann erkrankt er an Corona und muss in Quarantäne. Nun aber geht es für den ehemaligen Fußballprofi zurück ins TV-Studio. Bei den nächsten Folgen nimmt er wieder auf seinem Juror-Stuhl Platz.

Fußballer Lukas Podolski kehrt nach seinem zeitweisen Ausfall wegen einer Corona-Infektion in wenigen Wochen in die Jury der RTL-Show "Das Supertalent" zurück. "Er wird in den Live-Shows von 'Das Supertalent' wieder am Jurypult sitzen", teilte eine Sprecherin von RTL mit. Die beiden Halbfinale und das große Finale der Sendung sollen im November und Dezember zu sehen sein. Auch "Bild" berichtete.

Podolskis Infektion mit dem Coronavirus war im August bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 36-Jährige den Posten in der Jury der Talentshow gerade erst ganz frisch übernommen. Wegen der Quarantäne verpasste er daraufhin die noch nicht aufgezeichneten Jury-Castings. In der ganzen Staffel umfassen diese sieben Folgen. In einer davon konnte der 36-Jährige immerhin noch dabei sein. Die letzten drei Folgen der Staffel werden aber live ausgestrahlt. Bereits damals bestand Hoffnung, dass "Poldi" dann wieder dabei sein könnte.

Die neue "Supertalent"-Staffel bringt vielerlei Neuerungen mit sich. Die auffälligste ist sicherlich die komplett neue Jury, in der jahrelang "Poptitan" Dieter Bohlen regiert hatte. Bohlen ist nun Geschichte. Stattdessen bilden der Modedesigner Michael Michalsky, die niederländische TV-Moderatorin Chantal Janzen und die Ehrlich Brothers die größeren Konstanten. Das Showmagier-Duo bekam den festen Juryplatz, nachdem Podolskis Ausfall feststand.

Wechselnde Jury-Gäste

Daneben sitzen wechselnde Gäste am Pult, um ihre Meinungen zu den Talenten abzugeben. Mit dabei sind etwa Tänzerin Motsi Mabuse, "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel, Komiker Kaya Yanar und Entertainer Riccardo Simonetti.

Ebenfalls neu sind die Moderatoren Lola Weippert und Chris Tall, die auf Victoria Swarovski und Daniel Hartwich folgen. Darüber hinaus hat RTL auch an der Struktur der Show geschraubt. Bereits am Ende jeder Castingfolge sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, wer tatsächlich den Einzug in die Halbfinal-Sendungen schafft.

"Das Supertalent" gibt es seit 2007. Teilnehmer - etwa kundige Mundharmonikaspieler oder pfiffige Hunde - präsentieren dabei Begabungen verschiedenster Art. Manche singen, andere sind Akrobaten oder haben andere ungewöhnliche Fähigkeiten. Zur vergangenen Staffel schalteten samstags zwischen 2,60 Millionen und 3,0 Millionen ein. Die "Das Supertalent"-Staffel startet am 2. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL und ist auch auf TVNOW abrufbar.