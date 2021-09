Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn lernen sich in der Kuppelshow "Prince Charming" kennen und lieben. Nach einer ersten Trennung und anschließendem Liebes-Comeback scheint nun das Feuer zwischen den beiden endgültig erloschen zu sein.

Die ehemaligen "Prince Charming"-Stars Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn sind kein Liebespaar mehr. Das bestätigte Puschmann nun in einer kurzen Instragram-Story.

"Eine Frage erreicht mich in letzter Zeit immer mehr und ich möchte kurz dazu Stellung nehmen. Lars und ich sind kein Paar mehr. Aber es ist auch wirklich kein böses Blut geflossen. Wir möchten euch bitten, von weiteren Fragen abzusehen und unsere Privatsphäre zu akzeptieren", teilte der 30-Jährige auf Instagram mit. Zu den Gründen für die Trennung äußerte Puschmann sich nicht.

Tönsfeuerborn, der gerade unter anderem mit Moderator Jochen Schropp Urlaub in Kreta macht, meldete sich kurze Zeit später zu Wort. "Ich möchte dir für die schöne Zeit und die vielen besonderen Momente danken", schrieb der 31-Jährige auf Instagram. Noch vor zwei Wochen hatte er ein Foto gepostet, auf dem die beiden strahlend und Händchen haltend vor einer Pride-Fahne sitzen. Von Trennung damals keine Spur.

Puschmann und Tönsfeuerborn lernten sich 2019 in der ersten Staffel der schwulen Kuppelshow "Prince Charming" kennen. In der Sendung trat Puschmann als "Märchenprinz" und Tönsfeuerborn als Kandidat auf. Bereits ein Jahr später kam es im November 2020 zu einer ersten Trennung des Paares. Zwei Monate später folgte dann das Liebes-Comeback. Für die damalige Trennung machten die beiden das ungewohnte Leben in der Öffentlichkeit verantwortlich.

Mittlerweile sind Puschmann und Tönsfeuerborn regelmäßig im TV zu Gast. So war Tönsfeuerborn in der RTL-Dschungelshow zu sehen, Puschmann nahm bei "Let's Dance" teil und ist außerdem bald in der Daily Soap "Unter uns" als Frauenarzt zu sehen.

Derzeit läuft bei TVNOW die vierte Staffel von "Prince Charming". Auf dem Streamingportal stehen auch alle ältere Folgen der Show jederzeit zum Abruf bereit.