Mehrfach lässt die Queen in den vergangenen Wochen Termine platzen. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich auszuruhen, heißt es. Natürlich werden sofort Sorgen um die 95-Jährige laut. Doch nun gibt es Anzeichen, dass es Elizabeth II. besser geht. Eines liefert ihr Sohn.

Prinz Charles hat auf einer Veranstaltung in London versichert, dass seine Mutter sich wohl fühle. Als er nach dem Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. gefragt wurde, antwortete er britischen Medienberichten zufolge: "Es geht ihr gut, danke."

Vor etwa drei Wochen war die Königin von ihren Ärzten angewiesen worden, sich auszuruhen. Ende Oktober hatte sie nach Voruntersuchungen eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Anschließend kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück, um einige Termine per Videocall wahrzunehmen.

Rückkehr in die Öffentlichkeit

Nach einer Pause auf ihrem Anwesen in Sandringham ist sie nun nach Windsor zurückgekehrt. Unterdessen hat der Buckingham Palast "Sky News" zufolge bestätigt, dass die Queen auch wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten will. Schon am Wochenende werde sie an Veranstaltungen zum "Remembrance Sunday" teilnehmen. Am Sonntag wird sie bei einem Gedenkgottesdienst in London erwartet.

Elizabeth II. hat am 21. April ihren 95. Geburtstag gefeiert. Entsprechend groß sind die Sorgen, wenn die pflichtbewusste Königin Termine absagt. Zuletzt hatte sie etwa entgegen ihrer ursprünglichen Pläne auf eine persönliche Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Glasgow verzichtet. Gleichwohl redete sie den Repräsentanten in einer Videoansprache ins Gewissen.

Im kommenden Jahr feiert die Queen ihr Thron-Jubiläum. Am 6. Februar 2022 ist es exakt 70 Jahre her, dass sie 1952 zur Königin ausgerufen wurde. Schon damals war ihr Mann Philip an ihrer Seite, den sie 1947 geheiratet hatte und mit dem sie neben Charles auch noch die Kinder Anne, Andrew und Edward bekam. Prinz Philip starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren.