Ja, Sie haben richtig gelesen! Aus Trash-TV-Ikone Melanie Müller wird bald eine waschechte Prinzessin. Denn niemand Geringeres als Prinz Frédéric von Anhalt möchte die 33-Jährige adoptieren. Die Gespräche dazu sind schon in vollem Gange.

Wird Melanie Müller tatsächlich eine Adoptiv-Prinzessin? Prinz Frédéric von Anhalt plant derzeit wirklich die ehemalige Dschungel-Königin Melanie Müller zu adoptieren. Entsprechende Gerüchte bestätigte nun das Management der Trash-TV-Ikone der "Bild"-Zeitung. Details zu dem Vorhaben würden bei einem gemeinsamen Termin mit von Anhalt und dessen Anwalt am Samstag ausgehandelt.

Der Witwer von Hollywood-Größe Zsa Zsa Gabor hat bereits mehrere Adoptiv-Söhne, unter anderem auch der Unternehmer Marcus Prinz von Anhalt. Melanie Müller wäre seine erste Tochter. Prinz Frédéric sagte der Zeitung: "Ich habe Melanie kennengelernt, sie ist ein sehr sympathisches Mädchen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir checken jetzt noch die letzten wichtigen Details ab."

Melanie Müller machte in den vergangenen Wochen vermehrt Schlagzeilen. Die 33-Jährige hat sich kürzlich von ihrem Ehemann Mike Blümer getrennt, und das nicht gerade im Guten. Die zuletzt öffentlich ausgetragene Schlammschlacht wurde ihr dann aber offenbar zu viel. Wie die ehemalige Dschungelkönigin vor zwei Wochen via Instagram mitteilte, will sie sich zukünftig nicht mehr in der bekannten Form in der Öffentlichkeit präsentieren. Ob ihr das als Adoptivtochter von Prinz Frédéric, der gerne das Rampenlicht sucht, gelingen wird, bleibt abzuwarten.