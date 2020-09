Tierfilmer David Attenborough überlässt Prinz George ein seltenes Fossil, das er einst im Urlaub auf Malta fand. Das will die Regierung dort zunächst zurück, überlegt es sich nun aber doch anders. Derweil hat der 94-jährige Attenborough einen Instagram-Weltrekord geknackt.

Tier- und Naturfilmer David Attenborough schenkt dem Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ein seltenes Fossil. Kurz darauf heißt es, Prinz George müsse das ungewöhnliche Präsent wieder abgeben. Malta fordere den Zahn eines urzeitlichen Riesenhais zurück, den der Siebenjährige von dem Forscher überreicht bekam. Jetzt aber zeigt sich die Regierung der Inselgruppe doch gnädig.

Anlass für das besondere Geschenk an den kleinen Royal war eine private Vorführung des neuen Films von Attenborough, wie der Kensington-Palast mitteilte. Auf Bildern ist zu sehen, wie Prinz George das Zahnfossil bestaunt. Carcharocles megalodon war nach Angaben von Forschern wahrscheinlich der größte Hai, der je gelebt hat - rund dreimal so groß wie ein heutiger Weißer Hai. Die Art kam vor etwa 23 Millionen Jahren auf und starb vor 2,6 Millionen aus.

In Malta ist es seit 2002 verboten, Fossilien zu entfernen oder auszugraben. "Es gibt einige Artefakte, die für Maltas Naturerbe sehr wichtig sind und sich mittlerweile im Ausland befinden, die zurückgeholt werden sollten", hatte Kulturminister José Herrer der "Times of Malta" zunächst gesagt. Attenborough hatte das Fossil wohl während eines Urlaubs in den 1960er-Jahren dort gefunden. Pech für George - eigentlich. Denn nun vermeldet das Kulturministerium: "Es besteht nicht die Absicht, diesen Fall weiterzuverfolgen." George darf den Riesenhaizahn behalten.

Eine Million Follower in unter fünf Stunden

Der 94-jährige Attenborough hat übrigens so ganz nebenbei einen Instagram-Weltrekord geknackt. Innerhalb von nicht einmal fünf Stunden konnte der berühmte Naturforscher seine erste Million Follower verzeichnen, wie das Guiness-Buch der Rekorde bestätigt. Inzwischen sind es sogar schon 4,7 Millionen Fans, dabei hat der Kanal aktuell gerade einmal fünf IGTV-Posts vorzuweisen.

Zudem managt Attenborough seinen Account nicht einmal selbst – das übernehmen die Verantwortlichen des Dokumentarfilms. Die geposteten Videos hat der Forscher jedoch exklusiv für den Kanal aufgenommen. Der Film, um den es dabei geht, trägt den Titel "A Life on our Planet" und ist jetzt bei Netflix abrufbar.