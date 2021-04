Prinz Louis feiert seinen dritten Geburtstag. Sein Ehrentag fällt auf das Ende der offiziellen zweiwöchigen Trauerperiode. William und Kate teilen nun einen Schnappschuss, auf dem der kleine Royal sichtlich stolz auf seinem Laufrad zum Kindergarten fährt.

Prinz Louis feiert am heutigen 23. April seinen dritten Geburtstag. Seine Mutter, Herzogin Kate, veröffentlichte dazu einen neuen Schnappschuss ihres jüngsten Kindes. Auf Instagram postete sie ein Bild des kleinen Bruders der siebenjährigen Prinzen George und der fünf Jahre alten Prinzessin Charlotte, auf dem er auf seinem knallroten Laufrad sitzt. Das Foto zeigt ihn breit grinsend und mit einem Rucksack auf dem Rücken.

Aufgenommen wurde das Bild, auf dem Louis mit blauem Pullover, kurzer Hose und Turnschuhen posiert, Anfang dieser Woche von Herzogin Kate persönlich. Prinz Williams Ehefrau ist eine begeisterte Hobbyfotografin. Die Queen veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account das gleiche Foto, um ihrem Urenkel zum Geburtstag zu gratulieren.

Royale Trauerphase beendet

In dem Post verrieten die Royals zudem, dass der Schnappschuss vor Louis' erstem Tag im Kindergarten entstand. Britischen Medienberichten zufolge besucht der Dreijährige die Willcocks Nursery School, eine Vorschule in London. Auch Prinzessin Charlotte soll die Einrichtung vor der Schule besucht haben.

Der Geburtstag des kleinen Prinzen fällt auf das Ende der offiziellen zweiwöchigen Trauerperiode nach dem Tod seines Urgroßvaters Prinz Philip. Der Ehemann der Queen war am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorben. Seitdem haben die Royals britischen Medienberichten zufolge nur jene Termine wahrgenommen, die als angemessen galten, und sich in der Öffentlichkeit in Schwarz gekleidet. Ab heute nehmen Prinz Charles, Prinz William und ihre Angehörigen ihre royalen Pflichten wieder in vollem Umfang auf. Ob die gesamte Familie zum Geburtstag des Dreijährigen zusammenkommt, ist nicht bekannt.