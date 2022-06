(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Eigentlich drehen sich die nächsten vier Feiertage in Großbritannien um die Queen. Doch das jüngste Mitglied der königlichen Familie schafft es gleich am ersten Tag, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Königin scheint sich allerdings über die Grimassen von Prinz Louis gut zu amüsieren.

Dass sich trotz ihres Platinjubiläums nicht komplett alles um Queen Elizabeth II. drehen würde, war allein durch die Ankündigung klar, dass auch Prinz Harry und Herzogin Meghan bei dem Großevent zugegen sein werden. Aber dass ihr und allen anderen Royals ausgerechnet eines der jüngsten Familienmitglieder auf dem Balkon des Buckingham-Palasts die Show stiehlt, war hingegen nicht unbedingt zu erwarten. Genau das tat ihr Urenkel Prinz Louis jedoch und verzauberte mit seiner zuckersüßen Art und der ungefilterten Gestik eines Vierjährigen.

Die Queen schaut sich den Formationsflug mit ihrem Urenkel Prinz Louis an. (Foto: picture alliance / empics)

Etwa, als die Fliegerstaffel zu Ehren seiner Urgroßmutter über den Palast düste. Mit weit aufgerissenem Mund und geschlossenen Augen hielt sich Prinz Louis geschockt die Ohren zu - mehrere Düsenjäger in Formation bringen einige Dezibel Lärm mit sich.

Auch fingen die Fotografen Bilder davon ein, wie sich Prinz Louis zwei Finger in den Mund steckte und fleißig Grimassen schnitt. Zumindest so lange, bis ihn seine Mutter, Herzogin Kate, bestimmt daran erinnerte, wo er sich gerade befand.

Auch seine große Schwester hat ein Auge auf ihn

Brav winkend machen sich die drei Cambridge-Kinder auf den Weg zum Buckingham-Palast. (Foto: REUTERS)

Dass sich Nesthäkchen Louis gebührend der traditionellen Veranstaltung verhält, dafür sorgte auch zuverlässig seine große Schwester, Prinzessin Charlotte. Deutlich wurde das, als die beiden gemeinsam mit ihrem Bruder Prinz George und im Beisein von Herzogin Kate und Herzogin Camilla per Kutsche vorfuhren.

Alle drei Kinder winkten brav in Richtung der unzähligen Menschen, die sich zu dem Anlass eingefunden hatten. An einer besonders putzigen Stelle befand Charlotte jedoch, dass Louis nun genug gewunken habe und fuhr ihm behände in die Parade. Aus Trotz winkte Louis aber doch nochmal.