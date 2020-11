Bekannt ist, dass der britische Thronfolger Prinz Charles sich im März mit dem Coronavirus infizierte. Doch er war offenbar nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie, das positiv getestet wurde. Auch Prinz William steckte sich Berichten zufolge kurz danach an.

Das britische Königshaus soll eine Corona-Infektion von Prinz William geheimgehalten haben. Das berichten die BBC und die Zeitung "The Sun". Demzufolge hatte sich die Nummer drei der britischen Thronfolge schon im April mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe in Selbstisolation seine Engagements per Telefon und Video fortgesetzt und niemandem Sorgen machen wollen, wie eine Quelle aus dem Umfeld des Prinzen der "Sun" berichtete.

Williams Büro lehnte eine Stellungnahme gegenüber britischen Medien ab. Über eine mögliche Ansteckung seiner Frau und seiner Kinder ist nichts bekannt. Weiter hieß es, der 38-Jährige sei von Ärzten der königlichen Familie behandelt worden. Er habe sich an die geltenden Regeln gehalten und sich im Wohnsitz seiner Familie, Anmer Hall in Norfolk, in Quarantäne begeben.

Kurz vor Williams Infektion war sein Vater, der britische Thronfolger Charles, an Covid-19 erkrankt, worüber in den Medien berichtet worden war. Er erlitt milde Symptome und verbrachte 14 Tage in Isolation.