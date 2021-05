Das britische Königshaus hat in jüngster Zeit mit so manchen Widrigkeiten zu kämpfen. Aber Nachwuchssorgen müssen sich die Royals wenigstens nicht machen. Nicht nur Harry und Meghan warten derzeit auf ihr zweites Kind. Auch Prinzessin Beatrice ist schwanger.

Schade, dass der am 9. April verstorbene Prinz Philip das nicht mehr erleben darf. Aber wenigstens Queen Elizabeth II. kann sich schon bald über ein weiteres Urenkelkind freuen.

Wie das Königshaus mitteilte, ist Prinzessin Beatrice schwanger. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi sind sehr erfreut, anzukündigen, dass sie im Herbst dieses Jahres ein Baby erwarten. Die Queen wurde informiert und beide Familien freuen sich über die Neuigkeiten", heißt es in einer Mitteilung des Palastes auf Twitter.

Beatrice und der italienische Immobilienunternehmer Mapelli Mozzi waren im Oktober 2018 zusammengekommen. Im Juli 2020 heirateten die beiden heimlich in einer intimen Zeremonie auf Schloss Windsor. Lediglich rund 20 Gäste sollen dabei gewesen sein, als sich das Paar in der Kapelle All Saints das Jawort gab. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Hochzeit zuvor mehrmals verschoben werden müssen.

Der zwölfte Urenkel

Mapelli Mozzi brachte in die Ehe einen 2016 geborenen Sohn aus einer früheren Beziehung mit ein. Beatrice ist die Tochter von Prinz Andrew, dem nach Charles zweitältesten Sohn der Queen, und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson.

Sollte alles gut gehen, dann wird das gemeinsame Kind von Beatrice und Mapelli Mozzi der zwölfte Urenkel der Queen sein. Zuvor wird noch die Geburt des zweiten Kindes von Prinz Harry und seiner Frau Meghan erwartet. Ihre Tochter soll im Sommer zur Welt kommen.

Die Urenkel neun und zehn der britischen Königin wurden ebenfalls erst dieses Jahr geboren. Im Februar wurde Prinzessin Eugenie Mutter eines Sohnes. Auch Zara und Mike Tindall wurden im Monat darauf Eltern eines Jungen. Im Gegensatz zu Eugenie, für die es das erste Kind ist, hatte das Ehepaar Tindall zuvor bereits zwei Töchter.