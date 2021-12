Bleibt nun erst einmal in Quarantäne: Prinzessin Mary von Dänemark.

Vergangenes Jahr infiziert sich bereits ihr Sohn, Prinz Christian, mit dem Coronavirus - nun trifft es auch die dänische Kronprinzessin Mary von Dänemark. Die 49-Jährige sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilt das dänische Königshaus mit. Andere Familienmitglieder sind wohl nicht betroffen.

Prinzessin Mary von Dänemark hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die 49-jährige Frau des Thronfolgers Kronprinz Frederik sei "heute, Mittwoch, 15. Dezember 2021, positiv auf Covid-19 getestet" worden, wie das dänische Königshaus in einem offiziellen Statement mitteilte. Demnach befinde sich die Kronprinzessin in Quarantäne auf Schloss Amalienburg in Kopenhagen.

Sie bleibe in Isolation, "bis es gemäß den geltenden Richtlinien sicher ist, die Isolation aufzugeben", heißt es weiter. Bei anderen Familienmitgliedern wurde bisher keine Infektion mit dem Virus festgestellt, wie Kommunikationschefin Lene Balleby in dem Statement erklärt. Allerdings lasse sich das Königshaus nun von der dänischen Behörde für Patientensicherheit "Styrelsen for Patientsikkerhed" beraten, wie mögliche Kontaktpersonen benachrichtigt werden.

Noch ist nicht bekannt, wie es Prinzessin Mary geht und ob sie Krankheitssymptome zeigt. In der dänischen Königsfamilie war bereits der älteste Sohn von Mary und Frederik, Prinz Christian, an dem Virus erkrankt. Nach einem Corona-Ausbruch an seiner Schule vor rund einem Jahr, war der 16-Jährige positiv getestet worden. Glücklicherweise hatte er nur einen milden Krankheitsverlauf.