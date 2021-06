Rúrik Gíslason hat gewonnen. "Let's Dance" ist damit in diesem Jahr auch schon wieder vorbei. Das heißt: nicht ganz. Am Freitagabend treten noch einmal die Profitänzer in einer großen Challenge gegeneinander an. Einer von ihnen wird dann zum letzten Mal dabei sein.

Robert Beitsch wird nach dem Abschluss der aktuellen Staffel nicht mehr länger als Profitänzer bei "Let's Dance" zu sehen sein. Das gab der 29-Jährige auf seiner Instagram-Seite bekannt.

"Das letzte Jahr war für uns alle eine verrückte Zeit und mich haben einige Sachen sehr zum Nachdenken gebracht. Wir haben alle nur dieses eine Leben und manchmal fühlt man, dass ein Kapitel zu Ende geht. Ich werde mich nächstes Jahr in was Neues stürzen", erklärt Beitsch.

Vor seinem Abschied wird er allerdings noch ein letztes Mal auf die "Let's Dance"-Bühne zurückkehren: Bei der großen Profi-Challenge am Freitagabend wird er mit den Schwestern Oxana und Katharina Lebedew sein Können unter Beweis stellen. "Es wird uns eine Ehre und Freude. Und wahrscheinlich werd ich Pipi in die Augen haben", wird Beitsch bei dem Gedanken daran bereits wehmütig.

Von Sarah Engels bis Steffi Jones

Beitsch war 2016 zum ersten Mal bei "Let's Dance" angetreten. Mit Sängerin Sarah Engels belegte er seinerzeit den zweiten Platz. Zu seinen Promi-Tanzpartnerinnen zählten auch Boxsportlerin Susi Kentikian, die ehemalige "Bachelorette" Jessica Paszka, Schauspielerin Ulrike Frank und Ex-Fußball-Nationalspielerin Steffi Jones.

In diesem Jahr trat Beitsch mit der früheren Monrose-Sängerin Senna Gammour an. Die beiden mussten sich bereits als drittes Paar aus der Show verabschieden. Zum Sieger der mittlerweile 14. "Let's Dance"-Staffel wurde am vergangenen Freitag dagegen der ehemalige isländische Fußballer Rúrik Gíslason an der Seite seiner Tanzpartnerin Renata Lusin gekürt.

"Let's Dance - Die große Profi-Challenge" ist am Freitagabend, 4. Juni, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem ist die Sendung bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Show gibt es bei RTL.de.