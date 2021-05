Promis wie Wladimir Klitschko spenden ihre Lieblingsstücke, um sie in einer stillen Auktion versteigern zu lassen. So kommen am Ende 20.000 Euro zusammen. Die sollen nun Kindern zugute kommen, denen gerade auch während der Pandemie Schlimmes widerfahren ist.

Mit einer stillen Auktion hat der Hamburger Verein Dunkelziffer mehrere Tausend Euro an Spenden für sexuell missbrauchte Kinder eingesammelt. Insgesamt sind dank der besonderen Unikate von berühmten Sportlern, Köchen und Künstlern rund 20.000 Euro zusammen gekommen, wie eine Vereinssprecherin erklärte. Dabei sind vor allem die signierten Boxhandschuhe von Wladimir Klitschko (2000 Euro), ein Bild des Hamburger Malers Simon Nelke (4500 Euro) sowie ein Fotoshooting und Styling bei Fuchs & Kaap (2080 Euro) für viel Geld versteigert worden.

Unter den Hammer waren auch die unterschriebenen Fußballschuhe von HSV-Profi Gideon Jung, ein seltener Award der Band Fury in the Slaughterhouse, ein Kochkurs mit Spitzenköchin Cornelia Poletto und viele andere exklusive Events und Sammlerstücke gekommen.

Therapie von Kindern und Jugendlichen

Das durch die Auktion erlöste Geld wird für Projekte und Angebote des Vereins eingesetzt. Dazu gehören Therapie und Begleitung von derzeit rund 20 Kindern und Jugendlichen, Kriseninterventionen, Seminare und Fortbildungen für kindernahe Berufsgruppen, Präventionsangebote an Schulen und Kitas sowie die bundesweite telefonische und Mail-Beratung. Gerade bei den Beratungsanfragen sei der Anstieg derzeit sehr hoch.

Kinder seien gerade während der Corona-Pandemie einer besonderen Gefahr ausgesetzt, weil sie mitunter ihren Peinigern seit Monaten hinter verschlossenen Türen ausgeliefert seien. Zudem hätten die Mädchen und Jungen wegen der nur eingeschränkt betriebenen oder gar geschlossenen Kitas, Schulen, Sportvereine und Jugendtreffs weniger Möglichkeiten, sich mitzuteilen.

Der seit 1993 bestehende Verein wird durch private Spenden finanziert. Mit der Auktion sollten nun finanzielle Lücken geschlossen werden, die aufgrund der Pandemie auch bei den Spenden bemerkbar wurden.