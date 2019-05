Lange hatten Fans und Presse über die Geburt und den Namen des neuen Royal-Nachwuchses spekuliert. Nun ist Archie Harrison endlich da. Die Reaktionen auf den für das britische Königshaus ungewöhnlichen Namen lassen natürlich nicht lange auf sich warten.

Seit Anfang dieser Woche sind Prinz Harry und Herzogin Meghan frischgebackene Eltern. Der Nachwuchs wird den Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor tragen, wie sie über ein Familienbild mit den königlichen Urgroßeltern und Oma Ragland bei Instagram verrieten. Archie Harrison - ein sehr ungewöhnlicher Name für den britischen Adel. Die meisten hatten mit etwas Traditionellem wie Arthur oder Albert gerechnet. Aber was bisher war an der Liebesgeschichte zwischen Harry und Meghan schon traditionell?

Über die Herkunft des Namens wird nun wild spekuliert. Laut "Daily Mail" soll der Name Archie seine Ursprünge im antiken Griechenland haben. Der Name lässt sich vom griechischen Wort "archon" ableiten, was übersetzt "Herrscher" bedeutet. Bei einer anderen Theorie zu der Namensherkunft führt die Spur sogar nach Deutschland. Archie ist die Abkürzung des deutschen Vornamens Archibald, der sich aus dem altdeutschen "erchan" (vornehm) und "bald" (kühn) zusammensetzt. Einfacher ist es mit dem zweiten Vornamen. Harrison soll so viel heißen wie "Harrys Sohn". Bisher trug noch kein Mitglied der Königsfamilie die Namen Archie und Harrison.

Mit den Reaktionen auf den Namen hatten der 34-jährige Prinz und seine Ehefrau aber sicherlich nicht gerechnet. Während Fans den Post in etwas mehr als nur zwei Stunden mit mehr als 1,7 Millionen Likes bedachten, kamen so mancher Promi und zahlreiche Nutzer nicht daran vorbei, den Namen Archie auf ihre ganz eigene Weise zu feiern und zu kommentieren. Denn böse waren die vielen Witze sicherlich nicht gemeint.

"I'm baby"

Chrissy Teigen schienen die Worte zu fehlen, denn das auf Twitter eigentlich als durchaus schlagfertig bekannte Model schrie den Namen von Baby Sussex einfach nur in die Welt hinaus: "ARCHIEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!" Andere schienen eher überrascht darüber zu sein, dass die Queen lächeln kann.

Den meisten fiel aber direkt auf, dass auch eine beliebte gezeichnete Figur den Namen Archie trägt: Archibald "Archie" Andrews. Der Comic-Held verlieh nicht nur dem Verlag "Archie Comics" seinen Namen, sondern diente beispielsweise auch als Vorlage für die Netflix-Serie "Riverdale". "Riverdale"-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa postete ein Bild von Archie neben einem Foto der jungen Royals mit dem Sprössling und schrieb: "Bestes. Crossover. Ever. Riverdale goes ROYAL."

Und der kanadische Twitter-Account von Netflix ernannte Archie direkt zum "Earl von Riverdale". Ein anderer Nutzer fragte ebenfalls bei Twitter: "Wissen Sie schon, dass er Riverdale retten werden muss?" Wiederum eine andere stellte fest, dass sie aus dem Lachen nicht mehr herauskommen werde, "falls Archie Harrison Mountbatten-Windsor rote Haare und Sommersprossen" haben wird - so wie die Comicfigur eben. Einem anderen fiel auf, dass es bereits einen "Archie Windsor"-Account bei Instagram gibt. Dieser zeigt ausschließlich Bilder eines süßen Corgis, der diesen Namen trägt.

Den Vogel schoss aber der Verlag "Archie Comics" selbst ab, der einfach nur "I'm baby" ("Ich bin Baby") bei Twitter postete. Damit bewies der zuständige Social-Media-Mitarbeiter nicht nur jede Menge Humor, sondern auch sein Wissen um bekannte Memes. Die "I'm Baby"-Meme basiert auf einer fälschlichen Smartphone-Korrektur und war Anfang 2019 besonders im englischsprachigen Raum weit verbreitet und beliebt.

Presse verwechselt Archies Eltern

Während in den sozialen Medien noch fleißig kommentiert wurde, geschah der Presseabteilung der Royals ein kleiner, aber auffälliger Fehler. Auf der offiziellen Homepage der königlichen Familie hat der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits eine eigene Unterseite. Dort wurde er allerdings zunächst als "erstes Kind des Herzogs und der Herzogin von Cambridge" bezeichnet - das sind jedoch Prinz William und Herzogin Kate.

Screenshots des peinlichen Fauxpas, der kurz darauf behoben wurde, sind auf Twitter zu finden. Eine Userin scherzte dazu: "Jemand muss Catherine sagen, dass sie gerade ohne ihre Zustimmung ein Baby bekommen hat". In anderen Tweets heißt es, dass sich Archie heimlich in der Thronfolge nach oben geschoben habe. Er ist offiziell die Nummer sieben, sein Cousin, Prinz George, der Sohn von William und Kate, steht an dritter Stelle.

Das war nicht die erste Panne rund um die Geburt von Baby Sussex. Archie erblickte am frühen Montagmorgen das Licht der Welt. Doch noch um die Mittagszeit gab der Palast die Mitteilung heraus, dass Meghan in den Wehen liege, obwohl ihr Sohn bereits auf der Welt war. Laut "Daily Mail" sollen technische Probleme beim E-Mail-Versand Schuld daran gewesen sein, dass die Medien verzögert informiert wurden.