Die Puhdys waren die erfolgreichste Rockband der DDR, 2016 gibt die Band ihr letztes Konzert in Berlin. Damals steht auch Gründungsmitglied Harry Jeske aus gesundheitlichen Gründen das letzte Mal auf der Bühne. Nun ist der Musiker gestorben.

Harry Jeske, Gründungsmitglied und bis 1997 Bassist der DDR-Rockband Puhdys, ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren. "Harrys Frau Erma hat mir am Donnerstag mitgeteilt, dass Harry am späten Nachmittag friedlich eingeschlafen ist", sagte Puhdys-Drummer Klaus Scharfschwerdt der "Bild"-Zeitung.

Letztmals war Jeske bei einer Feierlichkeit zum 50. Jubiläum der Band im vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit zu sehen. Damals war er aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch sein Ausstieg aus der Band 1997 war kein freiwilliger, wegen eines Ohrenleidens musste er als Bassist abtreten. Seine Nachfolge trat Peter Rasym an. Der Name der Band setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder plus einem Y zusammen - das H steht für Harry.

Die anderen Bandgründer sind Dieter Birr, Dieter Hertrampf, Udo Jacob und Peter Meyer. 2014 teilten die Puhdys ihre Auflösung mit, 2016 gaben sie in Berlin ihr letztes Konzert. Jeske schrieb auch einige Songs der Band selbst, unter anderem für das 1974 veröffentlichte "Lied für Generationen".

In den Siebziger Jahren waren die Puhdys vor allem in Ostdeutschland erfolgreich. Ihr Song "Denke ich an Deutschland" galt als "heimliche Hymne" der DDR. Bis zur Wende verkauften die Puhdys weltweit fast 20 Millionen Alben - so viel wie keine andere DDR-Rockband.