Fast 70 Jahre steht Ann Fortune FitzRoy in den Diensten von Queen Elizabeth II als "Herrin der Roben". Nun ist die enge Freundin und Mitarbeiterin im Alter von 101 Jahren gestorben. Für die Monarchin ist es ein weiterer schwerer Schicksalsschlag in diesem Jahr.

Queen Elizabeth II. trauert um eine Mitarbeiterin und Freundin. Wie "The Sun" berichtet, ist die Herzogin von Grafton, Ann Fortune FitzRoy, bereits am 3. Dezember 2021 im Alter von 101 Jahren gestorben. 69 Jahre arbeitete die Herzogin im Dienst der britischen Krone, war zuletzt als Mistress of the Robes ("Herrin der Roben") für Kleider und Schmuck der Königin verantwortlich - auch wenn der Titel eher ein formaler Höflichkeitstitel ist.

Ann Fortune FitzRoy stammte aus einer wohlhabenden englischen Familie. 1946 heiratete die Cousine zweiten Grades von Queen Mum (1900-2002) den späteren Herzog von Grafton, mit dem sie fünf Kinder hat. 1953, im Jahr der Krönung von Queen Elizabeth II., trat die Herzogin in den Dienst der Königin, zunächst als Lady of the Bedchamber, eine Art persönlicher Assistentin. 1967 wurde sie dann zur Mistress of the Robes ernannt.

Die Herzogin von Grafton wurde für die Queen über die Jahre eine enge Vertraute und Freundin. Sie begleitete Elizabeth II. bei zahlreichen Auslandsreisen etwa nach Nigeria (1956), Frankreich (1972), Marokko (1980) und Russland (1994) und engagierte sich in mehreren Wohltätigkeitsorganisationen. Die Königin war Taufpatin der zweiten Tochter der Herzogin.

Für Queen Elizabeth II. ist der Tod von Ann Fortune FitzRoy ein weiterer Trauerfall im engsten Kreis innerhalb eines Jahres. Ihr Mann, Prinz Philip, starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren. Außerdem verlor die Queen im Januar 2021 ihre 88-jährige Cousine Lady Mary Colman und im September deren Mann Sir Timothy Colman, der mit 91 Jahren verstarb.