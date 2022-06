Während die Queen zum Thronjubiläum Grußbotschaften aus der ganzen Welt erhält, haben sie die Auftritte zur "Trooping the Colour"-Parade wohl doch mehr angestrengt, als ihr Lächeln auf dem Balkon vermuten ließ. Einen Gottesdienst am Freitag besucht sie deshalb nicht.

Queen Elizabeth II. wird nicht am Dankgottesdienst zu ihren Ehren am morgigen Freitag teilnehmen. Die 96 Jahre alte Königin habe während der Feierlichkeiten "einige Beschwerden" verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's "mit großem Widerwillen" verpassen, teilte der Buckingham-Palast mit. Die für den Abend geplante Zeremonie in Windsor, bei der die Queen ein Leuchtfeuer anzünden sollte, werde sie jedoch weiterhin wahrnehmen, hieß es.

Die Monarchin hatte sich im Laufe des Tages zweimal auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses Buckingham-Palast gezeigt. Dabei war sie lächelnd und offensichtlich guter Laune zu sehen. Allerdings leidet die Queen seit Monaten unter Mobilitätsproblemen und hat wiederholt wichtige Veranstaltungen abgesagt. Mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade läuteten die Royals die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Elizabeth II. ein. Zu dem besonderen Anlass erhielt die Queen Botschaften aus aller Welt.

Obama vergleicht Queen mit seiner Großmutter

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama meldete sich etwa in einem von der britischen BBC ausgestrahlten Video zu Wort, aus dem unter anderem die "Daily Mail" einen Ausschnitt zeigt. Bei seinem ersten Besuch im Buckingham-Palast hätten er und seine Ehefrau Michelle nicht gewusst, was sie erwarten würde. Sie hätten sich jedoch keine Gedanken machen müssen, erklärt Obama. Mit "Anmut und Großherzigkeit" habe die Queen ihnen ihre Nervosität genommen - und das so sehr, dass er sich gedacht habe, dass "sie mich tatsächlich ein bisschen an meine Großmutter erinnert hat". Die Welt habe sich in sieben Dekaden stark verändert, der Charakter der Königin aber nicht. Ihr Dienst und ihr Leben sei ein Geschenk für Großbritannien und die Welt.

Der aktuelle US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden sandten eine Videobotschaft per Twitter. Im Namen aller US-Bürger wünschten sie Queen Elizabeth II. alles Gute "für 70 beispiellose Jahre des Dienstes für Großbritannien und das Commonwealth" und bedankten sich für die Freundschaft der Länder.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Königin unterdessen als den "güldenen Faden, der unsere beiden Länder verbindet". Die Menschen in Frankreich seien mit Elizabeth II. in "tiefer Zuneigung und Bewunderung" verbunden.

Der ehemalige Fußballprofi David Beckham teilte auf Instagram mehrere Bilder der Queen - darunter auch eines, auf dem sie ihn begrüßt. "Heute feiern wir das Platinjubiläum unserer Königin", schreibt er. Die vergangenen 70 Jahre sei sie mit "inspirierender Führung" im Dienste des Landes gestanden.

Sängerin Geri Horner, besser bekannt als "Ginger Spice", veröffentlichte ein älteres Foto der Spice Girls mit der Königin und auch Paul McCartney teilte ein Bild, das ihn neben der Queen im Jahr 1996 zeigt, bei Twitter. Er freute sich über "70 schöne Jahre" von Elizabeth II. auf dem Thron und bedankte sich bei ihr.

Gehstock von der britischen Armee

Gehstock aus dem Horn schottischer Highlandrinder. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Von der britischen Armee bekam die Queen zum Jubiläum einen handgemachten Gehstock geschenkt. Die 96-Jährige hatte die Gehhilfe bei ihrem Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palasts dabei, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Die Queen nutzt seit Herbst 2021 bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten einen Stock. Generalstabschef Mark Carleton-Smith hatte der Oberbefehlshaberin der britischen Streitkräfte das Utensil aus Haselnussholz zuvor überreicht, das vom Stockbauer Dennis Wall aus der nordwestenglischen Grafschaft Cumbria hergestellt wurde, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Haselnussholz gelte in der englischen Mythologie als schützender Talisman und in Irland als "Baum der Weisheit".

Der Griff ist demnach aus Horn von schottischen Highlandrindern gemacht, die für ihre robuste Verfassung bekannt seien. Auf dem silbernen Knauf wurde eingraviert: "Die Armee versichert dem Souverän ihre treue Unterstützung." Dazu der Hinweis auf das Platin-Jubiläum mit den Herrschaftsdaten der Queen in römischen Ziffern.