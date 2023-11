Die Premiere mit Alexander Klaws und Thomas Gottschalk verfolgen Millionen vor den Bildschirmen, jetzt kommt "Die Passion" zurück: An Ostern 2024 werden die letzten Tage im Leben von Jesus Christus in Kassel aufgeführt. Hannes Jaenicke ist sicher dabei - beim Cast soll es "Überraschungen" geben.

RTL trägt sein Musik-Live-Event "Die Passion" über das Leiden Jesu im kommenden Jahr in Kassel aus. Wie der Sender bekannt gab, sollen an Ostern 2024 in der hessischen Stadt wie vor zwei Jahren bei der Erstauflage in Essen die letzten Tage im Leben von Jesus Christus auf einer "spektakulären Bühne" inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden. Als Erzähler wird Schauspieler Hannes Jaenicke durch die Passionsgeschichte führen.

"In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen, hervorragend", sagte Jaenicke laut RTL.

Welche Prominenten die Rollen der Inszenierung übernehmen, ist noch nicht bekannt. RTL kündigte einen "überraschenden Cast" an. Es gehe darum, "auf spektakulärer Bühne die letzten Tage im Leben von Jesus Christus" zu erzählen, zu inszenieren und "mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit [zu] transportieren".

Am Mittwochabend vor Ostern 2022 war "Die Passion" bei RTL erstmals als TV-Event in Deutschland aufgeführt worden. Sänger und Musicaldarsteller Alexander Klaws trat als Jesus auf dem Essener Burgplatz auf, Thomas Gottschalk war Erzähler, weitere Rollen übernahmen etwa die Schauspieler Mark Keller (Judas), Henning Baum (Pontius Pilatus), Martin Semmelrogge (Barabbas) und Sängerin Ella Endlich (Maria). Als Gäste traten unter anderem der frühere Fußballmanager Reiner Calmund, Komiker Ingolf Lück und Fernsehkoch Nelson Müller auf.

"Die Passion" erreichte vor dem Fernseher ein Millionenpublikum und war großes Gesprächsthema. Eine zunächst geplante Neuauflage für 2023 war im Herbst 2022 abgesagt worden. In den Niederlanden wird das Format "The Passion" seit 2011 regelmäßig ausgestrahlt.