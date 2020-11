Erst präsentiert er sich als Corona-Leugner, verkündet seinen Abschied aus Deutschland und holt zum Rundumschlag gegen die Medien aus - nun rudert Michael Wendler zurück. Für Ex-Brötchengeber RTL kommt die Entschuldigung des selbsternannten "Corona-Realisten" zum falschen Zeitpunkt.

RTL zeigt sich von den jüngsten Äußerungen des Michael Wendler weitestgehend unbeeindruckt. Der Schlagersänger hat sich in einer Instagram Story gegen die Bezeichnung als Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner gewehrt. Stattdessen sehe er sich als einen "Corona-Realisten" und "Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker".

In seinem Statement Anfang Oktober hatte Wendler dem Fernsehen vorgeworfen, "gleichgeschaltet" zu sein. Diesen Vorwurf nahm er nun zurück und entschuldigte sich dafür. Dass er ein Interview mit RTL abgelehnt hatte, bezeichnete er zudem als "großen Fehler". Er sagte zudem: "Es tut mir leid. Gleichschaltung war der falsche Ausdruck. Dafür möchte ich mich entschuldigen."

Der Sender reagierte nun darauf mit den Worten: "Wer in der Öffentlichkeit steht und sie für seine Botschaften aktiv nutzt, sollte doppelt gut nachdenken, bevor er sich äußert. Wir haben das aktuelle Statement von Michael Wendler wahrgenommen, ohne dessen Gehalt beurteilen zu können oder zu wollen." Zudem setzte der Privatsender einen Tweet ab, in dem es heißt, dass es momentan "so viel wichtige Themen" gebe. Dazu würden besonders Wien, Corona sowie die Präsidentschaftswahl in Amerika zählen. Aber: "Wendlers Instagram-Story gehört nicht dazu."

Rückkehr nach Deutschland geplant

Der Schlagersänger hatte Anfang Oktober überraschend angekündigt, aus der Jury der Show "Deutschland sucht den Superstar" auszusteigen, zum anderen verbreitete er wilde Theorien über die Corona-Krise. Er werfe der Bundesregierung vor, im Zuge der Corona-Pandemie "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" und das Grundgesetz begangen zu haben. Der Wendler betonte, dass er kein Corona-Leugner sei, sondern ein "Corona-Realist". Er wisse, dass das Virus existiert.

Seinen Ausstieg bei "DSDS" begründetet er mit der Angst vor einem zweiten Lockdown: "Es ist unfassbar, was in Deutschland passiert. Der zweite Lockdown ist gekommen. Ich habe genau das befürchtet." Am Ende seiner Videobotschaft kündigte Wendler zudem an: "Ich komme natürlich zurück nach Deutschland, ich bin nicht auf der Flucht." Er wolle wieder Konzerte geben und Musik machen.