Die Anteilnahme nach dem Tod von Prinz Philip ist groß - auch in Deutschland. Entsprechend widmet RTL der Beisetzung des Queen-Gatten eine Sondersendung und überträgt die gesamte Zeremonie, zu der auch Prinz Harry anreisen wird.

Am 17. April soll auf Schloss Windsor Prinz Philips Beisetzung stattfinden. Am 9. April war der Ehemann von Queen Elizabeth II. im Alter von 99 Jahren verstorben. RTL wird die Bestattungszeremonie am kommenden Samstag ab 15.00 Uhr live begleiten, wie der Sender mitteilte. Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse ordnen die Geschehnisse ein und schalten live zu Katharina Delling und Ulrich Oppold, die aus London und Windsor berichten.

Bereits am Freitag hatte RTL kurzfristig das Mittagsjournal "Punkt 12" um knapp zwei Stunden verlängert und erste Reaktionen zum Tod von Prinz Philip gezeigt. "Unsere Sondersendung am Freitag hat gezeigt, wie groß die Anteilnahme am Tod von Prinz Philip auch in Deutschland ist. Daher wollen wir der Trauerfeier am kommenden Samstag ebenso viel Raum geben und sie für unsere Zuschauer:innen einordnen - zumal Prinz Harry für die Beisetzung aus den USA einreisen soll und es somit zum ersten Wiedersehen mit der Royal Family nach dem viel diskutierten Oprah-Interview kommen wird", sagte RTL NEWS-Chefredakteur Martin Gradl.

Der Buckingham Palast hat bekannt gegeben, dass es vor der Trauerfeier am Samstag eine landesweite Schweigeminute geben soll. Ebenfalls bestätigt wurde vom Königshaus, dass Prinz Harry zur Beisetzung seines Großvaters aus seiner kalifornischen Wahlheimat anreist. Seiner hochschwangeren Frau Herzogin Meghan sei von den Ärzten von der Reise abgeraten worden.

Bei der Trauerfeier, an der wegen der Corona-Beschränkungen nur 30 Gäste teilnehmen dürfen, wird Harry das erste Mal seit dem TV-Interview mit Oprah Winfrey auf seinen Bruder Prinz William treffen. Die beiden sollen laut britischen Medienberichten nebeneinander hinter dem Sarg ihres Großvaters hergehen.