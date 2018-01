Unterhaltung

"Keine Klage eingereicht": Radiohead widersprechen Lana Del Rey

Ja, mit den juristischen Ränkespielchen ist das so eine Sache. Und so steht nun Aussage gegen Aussage: Nachdem Lana Del Rey erklärt hatte, sie werde wegen Plagiatsvorwürfen von Radiohead verklagt, lässt die Band das nun zurückweisen.

Ein Streit vor Gericht ist nie schön. Und so mochte man doch gewisses Mitgefühl für Lana Del Rey aufbringen, als sie am Wochenende twitterte, sie werde von Radiohead verklagt. Der Grund: Durchaus nicht ganz von der Hand zu weisende Ähnlichkeiten zwischen dem Song "Get Free" auf ihrem jüngsten Album "Lust For Life" und der Radiohead-Hymne "Creep" von 1992.

"Ihre Anwälte waren unerbittlich, so dass wir das nun vor Gericht klären werden", schrieb Del Rey und erklärte, die britische Band wolle volle 100 Prozent der Tantiemen für ihren Song. Sie habe 40 Prozent angeboten, habe damit jedoch auf Granit gebissen, so Del Rey.

Im Radiohead-Lager scheint man die Dinge dagegen ganz anders zu beurteilen. So wies nun das Unternehmen Warner/Chapell, bei dem die Gruppe verlegt wird, in einer Mitteilung die Darstellung der Sängerin zurück: "Es stimmt, dass wir seit August letzten Jahres mit den Vertretern Lana Del Reys Gespräche führen", heißt es darin zwar. Und: "Es ist klar, dass die Strophen von 'Get Free' musikalische Elemente verwenden, die auch in den Strophen von 'Creep' zu finden sind. Wir haben im Sinne aller Autoren von 'Creep' verlangt, dass das auch anerkannt wird." Aber: "Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Es wurde keine Klage eingereicht und Radiohead haben nicht gesagt, dass sie von den Tantiemen für 'Get Free' 'nur 100 Prozent akzeptieren werden'."

Ja, was denn nun? Doch zweifelsohne wäre es sinnvoll, die beiden Parteien würden sich gütlich einigen. Erst recht, wenn man den ziemlich skurrilen Hintergrund dieser Auseinandersetzung bedenkt. Schließlich wurden auch Radiohead schon dazu gedrängt, Teile der Tantiemen für "Creep" abzuführen und die Komponisten Albert Hammond und Mike Hazlewood als Mitautoren des Songs aufzuführen. Letztere hatten bereits zu Beginn der 70er Jahre das Lied "The Air That I Breathe" geschrieben, das in einer Version von The Hollies zum Hit wurde - und das ebenfalls durch nicht ganz von der Hand zu weisende Ähnlichkeiten mit "Creep" besticht.

Quelle: n-tv.de