Schlimme Diagnose für Rainer Langhans: Der 80-Jährige hat Prostatakrebs, Hoffnung auf Heilung besteht nicht. Dem, was jetzt vor ihm liegt, blickt der bekannteste Hippie Deutschlands dennoch mit Gelassenheit entgegen.

Erst kamen die Schmerzen beim Wasserlassen - und dann die Diagnose: Rainer Langhans hat Prostatakrebs. Das erzählte der Kommune-1-Gründer der "Bild"-Zeitung. RTL gegenüber bestätigte er die schlimme Nachricht. Die Krankheit sei "aggressiv und unheilbar".

Eine Dreimonats-Spritze soll nun das Wachstum und Steuern des Tumors verlangsamen, Langhans spricht von einer "chemischen Kastration". Die Prostata verweise auf Sexualität. "Da habe ich ja einiges ausprobiert. Jetzt bekomme ich wohl so etwas wie die letzte Ölung", sagt der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer, der mit seinem Schicksal nicht hadert. "Ich übe schon lange das Sterben. Und es war klar: Irgendwann bin ich dran", so Langhans.

Dass sein sexuell ausschweifender Lebensstil die Entstehung eines Karzinoms tatsächlich begünstigt haben könnte, ist aus medizinischer Sicht unwahrscheinlich. Der größte Risikofaktor bei Prostatakrebs ist das Alter. Im Schnitt sind Patienten bei der Diagnose 69 Jahre alt. Langhans ist 80.

Prostatakarzinome sind die häufigste Krebsart bei Männern, jedes Jahr erhalten rund 60.000 Patienten die Diagnose. Wie bei Langhans wächst der Tumor meist lange unbemerkt, Symptome treten erst im späteren Stadium auf. Die Zeit vor der Diagnose habe ihm Panik bereitet, sagte der Ex-Kommunarde der "Bild"-Zeitung: "Da hatte ich ungeheure Schmerzen beim Pinkeln und wusste nicht, warum".

Inzwischen blickt Langhans gelassen auf das, was vor ihm liegt. In den nächsten Tagen wird er im Münchner Klinikum rechts der Isar untersucht. "Ziel ist es, zu schauen, inwieweit der Krebs schon gestreut haben könnte." Die eigene Vergänglichkeit ist für Langhans schon länger als Thema präsent. 2017 starb seine langjährige Freundin Jutta Winkelmann. Ihren Kampf gegen den Krebs dokumentierte sie in ihrem Buch "Mein Leben ohne mich".