Kaum länger als ein Jahr ist es her, dass Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen" beim Start-up "Flüwa" zugeschlagen hat. Doch seine gemeinsame Erfolgsgeschichte mit dem Gründer Karlheinz Voll währt nicht lange. Der Erfinder der "Wasserwaage mit Flügel" ist mit 69 Jahren gestorben.

Ralf Dümmel trauert um den "Flüwa"-Gründer Karlheinz Voll. Der Maurermeister und Tiefbauingenieur hatte im April 2021 in "Die Höhle der Löwen" seine Erfindung einer "Wasserwaage mit Flügel" vorgestellt. Ralf Dümmel zeigte sich begeistert von der Idee und schloß einen Deal mit dem Unternehmer ab. 60.000 Euro stellte er zur Weiterentwicklung des Projekts bereit.

Nun sei "der liebe Karlheinz leider verstorben", schreibt Dümmel in einem emotionalen Post auf Instagram, der ihm sehr "schwer gefallen" sei. Voll habe ihn "als Unternehmer" begeistert. "Doch viel wichtiger ist, dass ich einen so besonderen Menschen kennenlernen durfte und einen Freund im Leben dazu gewonnen habe", erklärt Dümmel. Er sei in Gedanken bei Volls Familie und wünsche ihr "viel Kraft".

Mit liebevollen Worten schließt Dümmel seinen Post: "Mach's gut, Karlheinz. Danke für die vielen, tollen gemeinsamen Momente. Ich werde dich nie vergessen." Dazu teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er mit dem Gründer und seiner Erfindung vor einem "Die Höhle der Löwen"-Plakat posiert.

Die Baumärkte erobert

Verschiedenen Medienberichten zufolge wurde der "Flüwa"-Gründer 69 Jahre alt. Laut "Bild"-Zeitung war Voll bereits an Krebs erkrankt, als er seine Erfindung in der Vox-Show präsentierte. Dies habe ihn jedoch nicht davon abgehalten, für sein Start-up zu kämpfen. Den Kampf gegen den Krebs hingegen hat er nun verloren.

Seine "Wasserwaage mit Flügel" aber hat sich durchgesetzt. Das Werkzeug, bei dem es sich um eine klassische Wasserwaage mit einem zusätzlich integrierten Gelenk handelt, hat in die Baumärkte Einzug gehalten - und soll dort zunächst rasch ausverkauft gewesen sein.