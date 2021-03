Hollywood-Star Ralf Moeller hat sich in den vergangenen Wochen zu einem der schärfsten Kritiker des Corona-Managements in Deutschland gemausert. Und das, während er das Haus seiner Eltern im Ruhrgebiet hütet. Hier wird er nun auch erst mal bleiben, denn er hat sich selbst infiziert.

"Eine Katastrophe" sei das zu zögerliche Vorgehen der Bundesregierung im Kampf gegen Corona, wetterte Schauspieler Ralf Moeller erst vor wenigen Tagen in der Talkshow "Maybritt Illner". Die Politik habe "absolut versagt", schimpfte er. Und weiter: "Klar ist, dass wir gepennt haben. Wir spielen nicht in der Bundesliga, sondern in der Kreisklasse." Einfach machen statt rumdiskutieren - so könnte man das Motto von Moellers Kritik zusammenfassen.

Das passt natürlich auch bestens zum Thema seines neuen Buches "Erstma' machen!", für das der 62-Jährige derzeit die Werbetrommel rührt. Und das seit einiger Zeit von Recklinghausen aus, seinem Geburtsort im Ruhrgebiet. Hierhin ist der eigentlich inzwischen in den USA lebende Moeller vor einiger Zeit zurückgekehrt, nicht zuletzt, um seine betagten Eltern in der Corona-Krise zu unterstützen.

"Nur etwas heiser"

Doch nun ist es womöglich ausgerechnet Moeller selbst, der erst einmal ein wenig Hilfe benötigt. Denn just er hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Schauspieler im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Moeller kümmert sich seit geraumer Zeit um seine Eltern in Recklinghausen. (Foto: picture alliance/dpa)

"Ich bin am 10. März bei einem TV-Sender in Berlin positiv getestet worden", so der deutsche Hollywood-Star. Danach sei er mit dem Auto nach Recklinghausen gefahren. Hier habe ein erneuter Test den positiven Befund bestätigt. Völlig unklar sei ihm, wo er sich angesteckt habe.

"Ich fühle mich aber gut, bin nur etwas heiser. Fieber habe ich nicht", sagt Moeller mit Blick auf seinen aktuellen Zustand. Dass er keine schweren Symptome habe, führt er auf seine Sportlichkeit zurück: "Weil ich jeden Tag mein Training mache, ist mein Immunsystem sehr stark. Deshalb fordere ich auch weiter: Macht die Fitness-Studios wieder auf! Denn ein trainierter Körper kann gegen das Virus kämpfen, wenn ihr euch wie ich tatsächlich mit Corona infiziert."

Ein Ständchen für den Vater

Moeller verbringt seine Zeit weiterhin in seinem Elternhaus - nun jedoch in Quarantäne. Da seine Eltern im Erdgeschoss wohnen, während er das Obergeschoss des Hauses bewohnt, ist eine räumliche Trennung möglich. Moellers Mutter ist 84 Jahre alt, sein Vater beging am Sonntag seinen 92. Geburtstag.

"Natürlich konnten wir nicht feiern, wie wir das eigentlich geplant hatten", sagt Moeller dazu. Aber: "Ich habe meinem Vater bei offenem Fenster und auf großem Abstand ein Ständchen gesungen." Das schönste Geschenk jedoch sei gewesen, dass sein Vater und seine Mutter am Mittwoch einen Impftermin bekommen hätten. Er selbst könne nach seiner Erkrankung dagegen erst einmal auf eine Impfung verzichten, ist sich Moeller sicher. "Dann habe ich ja Antikörper."

Ralf Moeller begann seine Karriere als Bodybuilder. In den 1980er-Jahren wirkte er erstmals in Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine bis dato bekannteste Rolle spielte er im Historienepos "Gladiator" von Starregisseur Ridley Scott im Jahr 2000.