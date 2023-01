2022 ist kein gutes Jahr für Ralph Siegel: Nicht nur sein Musical floppt, auch gesundheitlich erleidet er Rückschläge, etwa durch eine erneute Krebsdiagnose. Und auch der Silvesterabend birgt für den Komponisten eine unschöne Überraschung.

Musikproduzent Ralph Siegel ist ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zu Hause zusammengebrochen war. "Ich bin umgekippt wie ein nasser Sack. Der Grund war eine Tabletten-Überdosis von Morphium und Cortison, die ich mir ohne nachzudenken selbst verabreicht hatte", sagt der Münchner dazu im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Warum er das gemacht hat? "Ich wollte fit sein für meine Silvesterfeier", erklärt Siegel. Die Medikamente nehme er wegen eines dreifachen Bandscheibenvorfalls ein. An Silvester habe er die Pillen für morgens und abends gleichzeitig geschluckt. Bei seinem Sturz habe er sich an einem Rohr die Stirn aufgeschlagen.

Die Silvesterfeier fiel so für ihn ins Wasser. "Ich musste zur Beobachtung in der Klinik bleiben", erläutert der 77-Jährige.

Mit dem Handy mitgefeiert

Seine Gäste hätten auf seinen Wunsch hin trotzdem bei ihm gefeiert. Er habe seinen "Freunden den Silvesterabend nicht verderben" wollen, so Siegel. Gemeinsam hätten sie dann auch eine Lösung gefunden, um "Mister Grand Prix" doch noch am Geschehen teilhaben zu lassen. Sie hätten "per Handy-Video Kontakt" gehabt, sagt Siegel, der das Krankenhaus am Montag wieder verlassen konnte.

So ist ein ziemlich unglückliches Jahr für Siegel auch noch wenig erfreulich zu Ende gegangen. Im Sommer 2022 machte der Komponist öffentlich, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie zu leiden, bei der die Reizweiterleitung der Nerven gestört ist. "Es fing an mit Schmerzen in meinen Füßen. Ich konnte kaum gehen und stehen", erklärte er dazu.

Später im Jahr floppte dann sein Musical "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer". Die Show in Duisburg wurde nach nur wenigen Vorstellungen wegen zu geringer Ticketverkäufe eingestellt.

Im Dezember schließlich offenbarte Siegel, abermals an Krebs erkrankt zu sein. Nachdem er die Krankheit vor 15 Jahren schon einmal besiegt hatte, kehrte der Prostatakrebs nun wieder zurück. Diesmal jedoch habe der Krebs auch gestreut, erklärte Siegel, der mit Bestrahlungen dagegen ankämpft.