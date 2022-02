Eigentlich kennt man den Sänger und "The Voice"-Juror Rea Garvey seit Jahren mit langer Mähne. Nun hat sich der 48-Jährige für eine Typveränderung entschieden und sich seiner Locken entledigt. Bei seinen Fans wird das mit gemischten Gefühlen aufgenommen.

Ob als Musiker auf der Bühne, Juror bei "The Voice" oder im Rateteam von "The Masked Singer": Seit Jahren kennt man Rea Garvey mit langen Haaren. Und wenn man wie er in der Öffentlichkeit steht, wird jede Typveränderung von den Fans mit Argusaugen beobachtet.

So bekam mancher Anhänger des Sängers schon Schnappatmung, als er vor ein paar Tagen ein Foto bei Instagram hochlud, auf dem ein Haufen abgeschnittener Haare zu sehen war. Dazu schrieb der 48-Jährige: "Um die Monotonie zu überwinden, muss man manchmal die Dinge ändern, die konstant sind." Einige seiner 300.000 Follower befürchteten da wohl schon, Garvey würde sich in Kürze gänzlich ohne Haupthaar präsentieren. Doch nun gibt es Entwarnung.

Ebenfalls auf seinem Instagram-Account hat er jetzt zwei Spiegel-Selfies gepostet, die seine neue Frisur final zeigen. Und zwar ist das Haar deutlich kürzer als zuvor, doch von einer Glatze ist er weit, weit entfernt. Stattdessen trägt Garvey seine noch volle Haarpracht zurückgekämmt, ein paar Locken sind ihm im Nacken geblieben.

"Du siehst jünger aus"

Dennoch gefällt das nicht jedem, wie die Kommentare unter den Bildern belegen. "Oh nein, die schönen Haare", heißt es dort schon mal. Die meisten finden den neuen Look aber dann doch gelungen und freuen sich mit Garvey: "Endlich sind die Zuppelhaare ab" oder "Obwohl ich die langen Haare cool fand, muss ich sagen - sieht super aus der neue Haarschnitt", ist dort ebenfalls zu lesen.

Auch der eine oder andere Promi hat eine Meinung zur neuen Frise des Kollegen. So schreibt "The Masked Singer"-Sitznachbarin Ruth Moschner zum neuen Look: "Du siehst jünger aus als je zuvor!" Und Sänger Johannes Oerding zeigt sich begeistert, reagiert er doch mit einem charmanten Kompliment. "Hola Guapo!", schreibt der 40-Jährige, was aus dem Spanischen übersetzt so viel heißt wie "Hallo, du Schöner".