Auch im Fußball können echte Freundschaften entstehen. So wie bei Christoph Daum und Reiner Calmund. Deshalb weiß "Calli" auch schon früher als die meisten anderen von der Krebserkrankung seines Kumpels. Nun verrät er, wie es Daum damit geht.

Christoph Daum ist an Krebs erkrankt. Wie der Fußballtrainer vor wenigen Tagen über seinen offiziellen Instagram-Account bekannt gab, befindet er sich deshalb schon seit einiger Zeit in Behandlung. Einen seiner engsten Vertrauten aus vergangenen Tagen bei Bayer Leverkusen, Fußballmanager Reiner "Calli" Calmund, weihte der 69-Jährige offenbar schon kurz nach der Diagnose ein. Das verriet Calmund nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Er wisse bereits seit Juli Bescheid, erklärt Calmund in dem Interview. Damals hätten die beiden langjährigen Freunde gemeinsam am "Fußball für Besserwisser"-Quiz beim Sender Sport1 teilgenommen. Es war Daums bis dato letzter TV-Auftritt. Kurz danach habe er sich ihm anvertraut, sagt Calmund nun.

"Zu der Zeit wusste noch niemand von Christophs Erkrankung, man sah sie ihm ja auch nicht an. Zwei Stunden nach der Sendung saßen wir dann bei Christoph im Garten und er offenbarte mir, dass er Krebs hat", so der 73-Jährige.

"Er sieht auch mit Glatze gut aus"

Wie er es auch in seinem Instagram-Post vom 21. Oktober zum Ausdruck brachte, sei Daum schon im Juli guter Dinge gewesen, die schwere Krankheit besiegen zu können, erklärt Calmund. Der Trainer habe sich "direkt kämpferisch" gezeigt und "versprach mir, dass er den Krebs besiegen wird", sagt Calmund und ergänzt: "Ich teile seinen Optimismus und bin fest überzeugt, dass er wieder gesund wird."

Mit einer kräftigen Prise schwarzem Humor erklärt Calmund: "Christoph hat durch die Chemo zwar seine Haare verloren, aber er sieht auch mit Glatze gut aus." Zur mentalen Unterstützung besuche er seinen Freund regelmäßig, macht er überdies deutlich.

Daum hatte unlängst via Instagram enthüllt, dass der Krebs bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden sei und er sich seither in Behandlung befinde. Die Therapie würde bei ihm "sehr gut anschlagen". Um sich auf seine Gesundheit konzentrieren zu können, bat er zugleich um Privatsphäre. Dennoch freue er sich "über eure positiven Nachrichten und bedanke mich für eure Unterstützung". Sein abschließender Appell an seine Follower: "Ich kann euch allen nur raten: Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!"

Freundschaft trotz Kokain-Affäre

Christoph Daum betreute ab Mitte der 80er-Jahre als Erfolgstrainer diverse Vereine im In- und Ausland, darunter etwa den 1. FC Köln, VfB Stuttgart sowie die Istanbuler Clubs Besiktas und Fenerbahce. Zuletzt arbeitete er von 2016 bis 2017 als Coach der rumänischen Nationalmannschaft.

In die Schlagzeilen geriet Daum zur Jahrtausendwende zudem durch eine Kokain-Affäre. Diese kostete ihm 2000 nicht zuletzt auch seinen damaligen Job bei Bayer Leverkusen, wo Calmund zu jener Zeit Geschäftsführer war. Der Freundschaft der beiden tat dies jedoch keinen Abbruch.

Calmund beendete seine jahrelange Tätigkeit bei Bayer Leverkusen 2004. Seither übt er verschiedene Lobby- und Berater-Tätigkeiten im Profi-Fußball aus. Zudem ist er vielen Menschen als TV-Persönlichkeit aus Shows wie beispielsweise "Die Kocharena" oder "Grill den Henssler" bekannt. Aufsehen erregt er immer wieder auch mit seinen Gewichtsschwankungen. Auch mit Hilfe operativer Eingriffe verringerte er sein Gewicht nach eigenen Angaben zuletzt von einstmals 180 auf 90 Kilo.